Preocupação de homem com o bem-estar da ex-esposa causa crise em seu novo relacionamento

Um homem decidiu buscar apoio no Reddit após revelar que seu novo relacionamento está passando por problemas depois que ele mostrou estar preocupado com a situação de sua ex-mulher.

Para sua nova companheira, isso significa que ele ainda estava apegado ao relacionamento anterior, o que pode significar que ele não está pronto para um novo.

Sem se identificar, o homem conta que seu antigo casamento terminou por conta de problemas com fidelidade tanto dele quanto com sua esposa. “Foi um divórcio amigável e nós seguimos em frente. Eu não sou fã de casamento e minha namorada também não, então continuamos desta forma”.

“Minha ex-esposa, por outro lado, se casou 3 meses após nosso divórcio, e eu acho que ela fez isso apenas para superar o término. Acontece que quando encontramos ela e seu marido, algumas coisas ficaram estranhas”.

“Ela não é do tipo de pessoa que gosta de demonstrações públicas de afeto, mas seu marido ficou invadindo o espaço pessoal dela e apertando seu rosto e bochecha. Eu fiquei preocupado com a forma como isso aconteceu”.

Ele decidiu tomar uma atitude

O homem então conta que decidiu enviar uma mensagem para a ex-companheira na tentativa de descobrir se alguma coisa de errado estava acontecendo. No entanto, isso teve um impacto negativo em seu próprio relacionamento.

“Eu manei uma mensagem porque estava preocupado com ela, e ela respondeu dizendo que estava bem e que eu não tinha que perguntar a ela sobre seu bem-estar”.

“Minha namorada viu as mensagens no meu celular e gritou comigo por eu ter me preocupado com minha ex. Ela disse que minha esposa está muito melhor do que nós, afinal seu marido é ‘rico e gostoso’, depois disso me acusou de estar traindo ela com minha ex e me fez uma série de acusações. Eu agi errado?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela realmente agiu de forma errada.

“Você além de ter traído sua ex-esposa não a está deixando ser feliz com alguém que claramente a faz feliz”, comentou uma pessoa.

“Você traiu sua ex-mulher, seguiu em frente com sua namorada e agora sua ex não pode fazer o mesmo? Supere”, finalizou outra.