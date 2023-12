Passo histórico da Igreja: Vaticano aceita abençoar casais homossexuais sem chamar o ato de ‘casamento’

Na segunda-feira, o Vaticano anunciou uma decisão histórica, que gerará grande polêmica no mundo a partir de agora. A Igreja aceitou a possibilidade de abençoar casais “em situação irregular” ou do mesmo sexo sem equipará-los ao casamento. Isso está escrito em um documento publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé.

Conforme indicado nesse documento pelo cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, que é o prefeito dessa Congregação, “é possível entender a possibilidade de abençoar casais em situações irregulares e casais do mesmo sexo, sem oficialmente validar seu ‘status’ ou de forma alguma alterar o ensinamento perene da Igreja sobre o casamento”.

Anteriormente, a Congregação disse, em março de 2021, quando seu líder era o cardeal espanhol Luis Ladaria Ferrer, que a Igreja Católica não poderia dar sua bênção às uniões de pessoas do mesmo sexo. No entanto, desta vez eles adotaram a vontade do papa Francisco e decidiram anunciar essa mudança com a qual recebem de braços abertos as famílias homoparentais.

Histórica decisão do Vaticano

Esta “Declaração” tem o título ‘Fiducia Supplicans: sobre o sentido pastoral das bênçãos’ e a última vez que uma Doutrina da Fé foi proclamada foi há 23 anos, quando se falou do ‘Dominus Jesus’ (2000).

Nesse extenso texto em que se falou sobre a bênção a casais do mesmo sexo, foi analisado em profundidade o sentido teológico do ato da bênção, do qual se fala no Antigo Testamento e nas Sagradas Escrituras.