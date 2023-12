Pai é criticado por presentear a filha com uma casa e não fazer o mesmo pelos filhos

Um homem usou o Reddit para revelar como decidiu que sua filha merecia ganhar uma casa enquanto seus filhos ficariam sem nada. Após ser criticado pelos filhos, ele quis tirar a prova para saber se realmente agiu errado.

Sem se identificar, o homem conta que é dono de duas casas, sendo uma a casa em que vive com sua família e outra que era de sua mãe. No caso do segundo imóvel, ele relata que precisaria realizar alguns reparos para que a casa voltasse a ser habitável.

“Eu tenho uma filha e dois filhos, pedi aos três para me ajudarem e disse a eles que, se o fizessem, receberiam parte do dinheiro da venda da casa. Meus dois filhos ignoraram, minha filha, por outro lado, decidiu me ajudar sempre que possível”.

“Em determinado momento, eu cheguei a entregar a chave para ela por confiar em suas atitudes. Nós ficamos ainda mais próximos e, após um ano, a casa ficou pronta para morar. Como ela foi a única que me ajudou, eu decidi que ao invés de vender a casa, iria dar o imóvel de presente para minha filha”.

Ele conseguiu uma confusão com os filhos

O homem então revela que após comunicar os filhos sobre sua decisão de vender a casa, a jovem ficou completamente empolgada.

“Ela ficou feliz porque estava procurando um lugar para recomeçar após seu último relacionamento. O grande problema é que meus outros dois filhos não gostaram nada disso e vieram reclamar que não conseguiram nada da casa”.

“Eles me chamaram de idiota por dar uma casa de 700 mil para minha filha e não dar nada para eles. Eu deixei bem claro que daria dinheiro a quem ajudasse, já que só ela ajudou, só ela recebeu”, finalizou o pai.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente e de forma condizente com o que prometeu aos filhos.

“A casa é sua, você faz o que achar certo com ela. Foi um ano de dedicação da sua filha, ela fez por merecer”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado, sua filha fez por merecer”, finalizou outra pessoa.