Mulheres compartilham seus 'icks' sobre homens em tendência viral

Uma tendência viral está levando jovens mulheres a revelarem seus "icks" e registrarem homens envolvidos em atividades ou com roupas que elas consideram pouco atraentes. A moda dos vídeos inclui a música "Take a Bow" de Rihanna, destacando momentos em que os parceiros exibem o comportamento indesejado.

Muitos vídeos da tendência usam a música de Rihanna como pano de fundo, acentuando o momento em que o homem inconsciente é destaque. A letra "you look so dumb right now" toca enquanto o homem segue com seu dia, alheio à gravação do "ick".

Alguns vídeos destacam aversões a pés, como um homem usando meias curtas enquanto guarda mantimentos, gerando comparações humorísticas. Outro mostra um marido descendo de um beliche descalço, provocando a reação de sua esposa. A antipatia por determinados comportamentos também é evidenciada, como um homem usando a língua para comer macarrão.

Constrangimentos e humor

Alguns vídeos mostram situações embaraçosas, como um homem usando os pés para navegar pelo entretenimento de um avião. Outros exibem homens em atividades cotidianas, como praticar golfe de maneira inesperada. A reação das mulheres a esses comportamentos varia de divertida a indignada.

Uma versão mais intensa da tendência adota um tom mais agressivo, usando a música "Ick" da rapper Lay Bankz. Mulheres dançam ao som da letra, revelando suas próprias aversões, como ex-namorados ainda presentes na vida do parceiro ou homens que dizem não estar prontos para um relacionamento.

O comediante Jared Freid levou a questão a público, entrevistando mulheres em todo o país sobre seus maiores "icks". Algumas revelaram que dobrar a cintura em vez de se agachar para amarrar os sapatos e praticar o swing de golfe "do nada" estavam entre seus maiores desagrados.

Essa tendência viral está proporcionando uma visão única das preferências e aversões das mulheres em relação ao comportamento masculino, gerando debates e risadas nas redes sociais, como trouxe o New York Post.