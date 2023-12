Homem se recusa a comprar uma cópia do livro escrito pela namorada e recebe críticas (Reprodução/Pixabay - Pexels)

Um homem revelou ter se recusado a comprar um exemplar de um livro, escrito pela namorada, e recebeu diversas críticas nas redes sociais. No entanto, por meio do usuário oculto no Reddit, contou ter apoiado a parceira em todo processo até a publicação.

“Minha namorada (moramos juntos) escreveu, vendeu e publicou seu primeiro livro. Eu acho isso incrível e estou muito orgulhoso dela. Acredito que dei muito apoio (participei da leitura beta, participei da edição de texto, fiz algumas alterações em cada página; muitas sugestões/edições; não quero prejudicar o que ela fez, mas realmente gastei muito tempo nisso) e fiz muitos elogios e críticas”, iniciou o texto na rede social.

“Comemoramos quando ela vendeu o livro para a editora e tudo, então não acredito que não tenha apoiado. Porém, ela ficou muito brava hoje porque me recusei a comprar uma cópia física do livro”, continuou.

Crítica e reconhecimento

De acordo com o relato, o homem desabafou sobre não ter entendido a reação da namorada. No entanto, ao perguntar se teria agido como um idiota, recebeu críticas na rede social.

“O argumento dela é: vivemos num país pequeno e cada exemplar vendido é importante e eu deveria mostrar apoio. Respondi que os leitores deveriam comprar o livro dela e não o parceiro. Enfim... fui um idiota?”, escreveu.

“[Comprar o exemplar] depende de você, mas devo dizer que você é um idiota. Pessoalmente, eu compraria o livro do meu parceiro e receberia a primeira cópia assinada pessoalmente para guardá-la e exibi-la com orgulho, mas você age como quer. Será que vai quebrar o banco mostrar seu apoio? Vai te machucar comprá-lo?”, criticou um internauta, somando 14 mil votos em sua mensagem.

Ao final, em uma edição do texto, o autor afirmou reconhecer sua atitude como inadequada: “Obrigado pessoal do Reddit! Acho que sou um idiota e um tolo. Tentarei ser melhor”, escreveu.

