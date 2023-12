Homem morto por tigre siberiano que atacou seu animal de estimação

Um homem russo, cujo cachorro foi morto por um tigre siberiano, encontrou o mesmo destino fatal ao seguir as pegadas do animal. O morador da vila, de 76 anos e ainda não identificado publicamente, vivia em uma região remota do país.

Após o tigre vagar até Obor e arrastar o cachorro do homem, o idoso seguiu as trilhas do animal até encontrá-lo em uma floresta próxima. Infelizmente, o homem foi morto a dentadas pelo tigre siberiano. Seu corpo foi descoberto com sinais de ataque animal no remoto território de Khabarovsk, conforme relatado pela polícia regional.

A vítima havia seguido o grande felino "por uma distância considerável" antes de encontrar o mesmo destino que seu cachorro. A polícia afirmou que "o impacto de um animal" foi observado.

"Presumivelmente, o animal considerou isso como uma ameaça" e atacou fatalmente o homem, declarou o centro de tigres em uma postagem no Telegram. O corpo do homem foi encontrado perto dos restos de seu cachorro.

Tigre-siberiano-Pixabay

Pixabay

Investigação em andamento

Autoridades locais e especialistas da autoridade de caça da região de Khabarovsk estão investigando o incidente e decidirão se o tigre deve ser removido da vida selvagem como levantado pela People.

O centro de tigres expressou condolências à família e amigos da vítima em um comunicado. Os tigres de Amur, também conhecidos como tigres siberianos, são os maiores e mais raros subtipos de tigres, capazes de viver na neve a temperaturas negativas intensas.

De acordo com o Amur Tiger Center, as garras retráteis dos tigres siberianos podem atingir "até 4 polegadas de comprimento". Seus dentes caninos "têm 2,5-3 polegadas de comprimento - mais longos do que qualquer outro predador", e podem atingir tamanhos enormes. Os machos podem atingir até 12 pés de comprimento, enquanto as fêmeas crescem até 9 pés.

Os tigres siberianos estão listados como em perigo, com menos de 500 permanecendo na natureza, embora haja várias centenas em cativeiro. As autoridades na região de Khabarovsk relataram quase 300 casos de tigres entrando em áreas povoadas este ano, com alguns incidentes resultando em ataques a cães e pessoas.