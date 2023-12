Homem decide que seria uma boa ideia presentear a namorada com sessões de terapia

Já dizia um ditado popular: “O inferno está cheio de boas intenções”. E foi assim que um relacionamento pode ter encontrado seu triste fim depois que um “namorado bem-intencionado” decidiu presentear a companheira com uma série de sessões de terapia.

Sem se identificar, o homem buscou apoio no Reddit após se ver envolvido em uma grande confusão por causa de seu presente de Natal.

Segundo ele, a ideia foi presentear a namorada com um pacote de seis sessões de terapia. Ele não chegou a agendar as visitas ao terapeuta, mas programou um orçamento para pagar pelas sessões e até mesmo montou uma lista de profissionais que atendem na região em que eles moram.

“Passei muito tempo pesquisando os profissionais e montei um belo cartão para ela. Quando ela recebeu, não reagiu bem. Nós brigamos e ela foi para a casa de uma amiga depois de gritar e perguntar se eu achava que ela era louca ou infeliz”.

“Ela é uma mulher incrível e recentemente comentou comigo que estava considerando fazer terapia por estar se magoando com pequenas coisas. Achei que fosse ajudá-la porque ela vem passando por muito estresse no trabalho, além de ter que lidar com sequelas de relacionamentos ruins do passado. Eu pensei que era isso que um casal faz, ajuda um ao outro”.

Ela não entendeu da mesma forma

O homem conta que soube que a companheira disse para a amiga que ele pensa que ela tem problemas mentais, o que ele afirma não ser a realidade. Para ele, sua única intenção era ajudá-la a lidar da melhor forma possível com os problemas causados pelo trabalho.

“Eu não sei como ajudá-la com essas questões e é frustrante ficar ouvindo ela reclamar disso sem eu saber como ajudar. Eu pensei que seria bom para ela ter alguém que possa ouvir a ajudar de forma efetiva”.

“Eu também comprei outro presente para ela, é uma joia que estou guardando para entregar no Natal”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele deveria ter pensado duas vezes uma vez que questões de saúde não devem ser tratadas como presente.

“Para ajudar sua namorada a última coisa que você precisa fazer é forçar ela a ir para a terapia. Terapia não é um presente, é uma escolha”, comentou uma pessoa.

“Você apenas decidiu que ela precisava de terapia e decidiu surpreender sua namorada com algumas sessões, como você acha que ela se sentiu com isso?”, finalizou outra.