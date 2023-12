Golden travesso: a aventura aquática do cão viralizou em Monte Verde

O golden chamado Malibu foi passear com a família e fez a festa ao entrar no lago proibido. - Foto: reprodução/ TikTok @malibuhits

Malibu, um golden safadinho, protagonizou uma inesquecível escapada durante um passeio com sua família em um hotel pet friendly em Monte Verde, Minas Gerais. Este refúgio canino é projetado para proporcionar diversão aos doguinhos, mas há uma regra clara: não brincar na lagoa com os peixes e aves residentes. Contudo, Malibu não se intimidou com a proibição e, ao perseguir um pato, causou um susto em sua tutora.

A invasão em massa dos goldens travessos

Não foi apenas Malibu que desafiou as regras. O douradinho arteiro liderou uma invasão em massa, trazendo consigo outros ‘AUmigos’ golden retrievers para uma aventura aquática. Tudo estava sob controle até que a curiosidade de Malibu o levou a se aproximar demais do pato, deixando a tutora e o hotel em estado de alerta.

A paixão deles pela água

Os golden retrievers têm uma paixão notória pela água, e Malibu não fugiu à regra. Mesmo com uma piscina dedicada aos hóspedes de quatro patas na pousada, ele ansiava por uma experiência única no lago. Embora evitem permitir que os cãezinhos se divirtam na lagoa, o instinto brincalhão de Malibu não causou ferimentos aos outros habitantes, incluindo o patinho.

A expectativa do encontro com o porquinho

Após descobrir a presença de um porquinho na pousada, Malibu mal pode esperar para voltar. O que acontecerá quando esses dois bichinhos se encontrarem? A ansiedade pela reação deles é palpável, e todos aguardam ansiosos pelo resultado desse próximo encontro promissor.

Reações divertidas dos internautas

O vídeo dessa travessura foi compartilhado no TikTok do próprio Malibu, acumulando mais de 24 mil visualizações. A audácia do “anjinho apocalíptico” provocou comentários hilários dos internautas, com destaque para a especulação sobre o pato que parecia cantar “tô invisível”. Uma internauta ainda brincou com a possibilidade de o porquinho ficar esperto diante das travessuras de Malibu.

Fonte: Só Notícia Boa