Geração X enfrenta maior desigualdade de riqueza: 'aposentadoria será pesadelo'

A Geração X, composta por mais de 65 milhões de americanos entre 43 e 58 anos, enfrenta a maior lacuna de riqueza em comparação com outras gerações, apontam novas pesquisas. Segundo a Pesquisa de Aposentadoria dos EUA de 2023 da empresa de gestão de ativos Schroders, os integrantes da Geração X estimam que precisarão de pouco mais de US$ 1,1 milhão para se aposentar. No entanto, a maioria espera ter apenas US$ 660.000 economizados aos 67 anos.

A pesquisa revela uma lacuna alarmante de $440.000 entre a quantia desejada pelos trabalhadores dessa geração para uma aposentadoria confortável e o valor esperado de economia. A situação se agrava, pois a média real economizada por um adulto dessa geração é cerca de US$1 milhão a menos do que o desejado.

Dan Doonan, diretor executivo do Instituto Nacional de Segurança na Aposentadoria (NIRS), expressou preocupação com o futuro financeiro desses indivíduos, afirmando que o "sonho americano de aposentadoria será um pesadelo para muitos da Geração X."

Karolina Grabowska / Pexels

Confiança abalada

Mais de 60% dos Gen Xers não aposentados admitiram não ter confiança em alcançar segurança financeira na aposentadoria. A falta de acesso a planos de aposentadoria oferecidos pelos empregadores é identificada como um fator significativo nessa preocupação, afetando a qualidade de vida na terceira idade.

O diretor de pesquisa do NIRS, Tyler Bond, aponta a ausência de planos de pensão como uma razão crucial para a despreparação financeira dessa faixa etária. Ele destaca que apenas 14% da Geração X possui um plano de pensão, e metade participa de algum plano de aposentadoria em seus empregos.

O cenário econômico é agravado pela diminuição da receita proveniente de impostos sobre a folha de pagamento, agravada pela pandemia de COVID-19. Além disso, o iminente corte nos benefícios do Seguro Social, previsto para 2034, aumenta as preocupações sobre a segurança financeira dos aposentados.

Com a aposentadoria da Geração X ameaçada por lacunas de riqueza e incertezas no sistema de seguridade social, a pressão sobre as famílias e o potencial aumento da pobreza entre os idosos tornam-se preocupações urgentes como levantou o New York Post.