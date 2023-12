Gastos apocalípticos: 'doom spending' aumenta entre jovens em meio à crise

Em meio à tempestade financeira, a geração Z e os millennials nos Estados Unidos encontraram uma forma peculiar de enfrentar o estresse econômico: o "doom spending" (gastos apocalípticos). Jovens adultos têm direcionado seu dinheiro para viagens luxuosas, escapadas caras e prazeres impulsivos, buscando alívio na extravagância diante da crescente crise econômica.

Maria Melchor, criadora de conteúdo financeiro de 27 anos baseada em Nova York, compartilhou em um vídeo no TikTok, assistido por 1,1 milhão de pessoas, a perspectiva da geração mais jovem. Ela destaca a inacessibilidade da compra de uma casa ou início de uma família, direcionando recursos para proporcionar uma infância enriquecedora para seus cachorros.

O fenômeno do "doom spending" está em crescimento acelerado. Um estudo de novembro de 2023 encomendado pela Intuit Credit Karma revelou que 96% dos americanos estão preocupados com a atual situação econômica. Diante dessas ansiedades, mais de um quarto (27%) da geração Z e millennials adotam a prática de gastar excessivamente para aliviar o estresse inflacionário, o alto custo de vida e a moradia inacessível.

Momento vs futuro

Um relatório do Índice de Prosperidade da Intuit também revelou que 73% da geração Z prefere viver o momento do que economizar para o futuro incerto. Durante a última temporada de compras, entre a Black Friday e a Cyber Monday, 200 milhões de consumidores inundaram os shoppings e buscaram promoções, antecipando uma temporada de gastos recordes, totalizando até incríveis $966,6 bilhões.

Contudo, a tendência não vem sem consequências. Um estudo recente da Credit Karma constatou que quase um terço (32%) dos adeptos do "doom spending" acumularam mais dívidas nos últimos seis meses, impactando negativamente as taxas de poupança.

Courtney Alev, defensora financeira do Credit Karma, alertou sobre os riscos do "doom spending". Alev sugere avaliar as finanças pessoais, entender as entradas e saídas de dinheiro, além de criar um plano para futuros gastos. Ela aconselha o uso de dinheiro em vez de cartões para evitar gastos excessivos, lembrando que o hábito de gastar pode ser controlado.

Portanto, enquanto o "doom spending" pode proporcionar alívio temporário, especialistas advertem sobre os impactos a longo prazo nas finanças pessoais, incentivando a adoção de práticas mais conscientes para garantir estabilidade financeira no futuro como trouxe o New York Post.