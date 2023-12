Funerária ‘guardava’ nove corpos torturados na cidade de Reynosa, no México

Foram encontrados nove corpos em uma funerária no município de Reynosa, México, por isso a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Tamaulipas abriu uma investigação sobre o caso. Foi através de uma denúncia anônima para o número 089 que se teve conhecimento dos corpos, que apresentam sinais de tortura e foram executados com tiros de arma de fogo.

O Pessoal da Direção Geral de Serviços Periciais e Ciências Forenses e Polícia de Investigação está no local realizando o processamento da investigação para esclarecimento dos fatos.

Como parte disso, o pessoal da Funerária está sendo interrogado sobre como os nove corpos chegaram ao local.

Nos últimos dias, circulou nas redes sociais um vídeo no qual se observam pessoas supostamente privadas de vida na cidade de San Fernando, no mesmo estado, por isso, também foi iniciada uma investigação no local onde supostamente estavam, sem que nenhum corpo tenha sido encontrado durante essa diligência.

Por enquanto, não se descarta a existência de uma relação entre ambos os eventos, o que será determinado à medida que as investigações avançarem. Nesse sentido, afirma-se que se trata de um confronto entre células do crime organizado.

Narcobloqueios

Por outro lado, novos bloqueios foram registrados durante a madrugada na estrada Reynosa-San Fernando por membros do crime organizado, que usaram ônibus de passageiros e caminhões de carga pesada para isso.

O primeiro incidente foi relatado às 02:45 horas de hoje, na estrada Reynosa-San Fernando, na altura da avenida Roble, no bairro Paseo de las Flores, onde ocorreu o bloqueio utilizando ônibus de passageiros.

Pouco depois das seis da manhã, ocorreu outro bloqueio na mesma estrada, mas agora perto do povoado Periquitos, em San Fernando.

Não houve relatos de confrontos entre grupos do crime organizado, nem com forças policiais e do Exército. Os criminosos também lançaram pregos para deter as forças de segurança. Ambos os bloqueios foram removidos por membros da Guarda Estadual e da Guarda Nacional.

Diante dos assaltos a ônibus de passageiros que ocorreram nos últimos dias em Reynosa, os passageiros têm pedido o reforço da segurança.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado tem presença permanente na Central de Autocarros de Reynosa, verifica a identidade do passageiro e também revista a bagagem dos passageiros, não permitindo que levem consigo armas, objetos de madeira e vidro.