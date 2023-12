Estudante de escola técnica de São Paulo vence concurso internacional de redação

Uma aluna da Escola Técnica (Etec) Carlos de Campos, que fica no Brás, zona leste de São Paulo, ficou em primeiro lugar no concurso de redação no Harvard Book Prize Brasil

O prêmio foi criado por ex-alunos voluntários da Universidade de Harvard para descobrir estudantes em várias partes do mundo com potencial para estudar no exterior, na Harvard e em outras universidades.

Ester Yumi Nakamura, de 17 anos, é aluna da segunda série do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Design de Interiores, e escreveu um texto que narra os momentos mais marcantes de sua vida, como a perda do pai e a descoberta da leitura ainda na infância.

“Sempre pensei em estudar fora, mas só depois de fazer uma faculdade no Brasil”, disse a jovem, que terá sua redação impressa no livro prêmio, junto com outros ganhadores.

O trabalho de Ester foi orientado pelo professor Orlando Campos, que dá aula de inglês na escola e organizou o concurso entre os estudantes. Ele foi responsável em fazer com que os textos dos alunos participantes estivessem alinhados com as normas do concurso, basicamente clareza, originalidade e coerência com os temas propostas.

“Os alunos tinham a oportunidade, oferecida apenas às escolas públicas, de escrever em português, mas para um prêmio de uma universidade americana isso não faria sentido”, disse o professor, que também teve a incumbência de fazer com que os trabalhos tivessem a correção gramatical exigida pela língua inglesa.