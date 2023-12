Empresa inova com bônus anual atrelado à distância percorrida pelos funcionários

A Guangdong Dongpo Paper Co., uma empresa de papel chinesa, está adotando uma abordagem única para motivar seus funcionários a adotarem um estilo de vida mais saudável. A empresa sediada na província de Guangdong introduziu uma política de bônus anual vinculada aos níveis de atividade física de cada colaborador.

Segundo o Guangzhou Daily, os funcionários serão recompensados com bônus com base na quantidade de quilômetros que correm, caminham ou fazem trilhas a cada mês. Aqueles que registram pelo menos 62 milhas mensais receberão um bônus anual equivalente a 130% de seu salário mensal. Para aqueles que atingem pelo menos 31 milhas por mês, o bônus anual será equivalente a um salário mensal.

A inovadora iniciativa é ideia do presidente da empresa, Lin Zhiyong, um entusiasta do fitness. Conhecido como "a primeira pessoa em Dongguan a subir as encostas norte e sul do Monte Everest", Lin dedicou mais de três anos incentivando seus funcionários a intensificarem suas atividades físicas.

Monitoramento digital

Cerca de 100 funcionários serão monitorados por um aplicativo que registra e acompanha seu exercício. Aqueles que não atingirem as metas estabelecidas verão uma parte significativa de seus bônus retirada.

Apesar da receptividade positiva de alguns funcionários, algumas reações no site de mídia social chinês Weibo foram céticas em relação ao plano. Alguns comentários sugeriram que as metas eram excessivas, enquanto outros questionavam o futuro financeiro da empresa.

A Dongguan é uma cidade industrial no sudeste da China, e a iniciativa destaca-se como uma abordagem inovadora para promover a saúde e o bem-estar entre os colaboradores como trouxe o New York Post.