Despertador precoce pode ter ancestrais neandertais, sugere novo estudo

Um estudo recente publicado no periódico 'Genome Biology and Evolution' sugere que aqueles que têm o hábito de acordar cedo podem ser descendentes de Neandertais.

Os resultados da pesquisa foram divulgados no início desta semana, revelando que os indivíduos que naturalmente acordam cedo podem ter herdado genes dos Neandertais, uma espécie ancestral dos humanos que viveu há cerca de 40 mil anos. Esses genes podem aumentar a propensão das pessoas para serem "despertadores precoces", em oposição a se destacarem durante a noite.

O estudo observou que os genes transmitidos pelos Neandertais, primos antigos dos humanos, podem influenciar a regulação do ritmo circadiano. Este é o relógio biológico interno de 24 horas em nosso cérebro que controla os ciclos de alerta e sonolência, respondendo às mudanças de luz em nosso ambiente, de acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.

Os Neandertais, que viveram em latitudes mais elevadas com variações significativas de luz e temperatura sazonal, desenvolveram esses genes. Quando começaram a se reproduzir com Homo sapiens, ou humanos modernos, esses genes foram transmitidos ao longo das gerações.

Pintura-rupestre-Tom-DArby-Pexels-1

Tom D'Arby \ Pexels

Dados médicos do Reino Unido

Os pesquisadores coletaram dados do UK Biobank, um banco de dados médicos que inclui informações autorrelatadas sobre se os indivíduos se consideram ou não despertadores precoces.

Os Neandertais eram caracterizados por várias características físicas, incluindo narizes e corpos maiores, além de maçãs do rosto anguladas, de acordo com o Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsonian.

Tony Capra, coautor do estudo e professor associado de epidemiologia e biostatística na Universidade da Califórnia em São Francisco, afirmou: "Descobrimos que o DNA Neandertal que permanece nos humanos modernos devido ao cruzamento tem um efeito significativo e direcional nos humanos modernos". Ele acrescentou que o DNA Neandertal associado ao cronotipo consistentemente aumenta a propensão para ser uma pessoa matutina como trazido no Washington Post.