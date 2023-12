Chef no TikTok revela segredo das fritas do McDonald's

Os amantes das batatas fritas do McDonald’s estão em polvorosa com a revelação de um ex-chef executivo da cadeia de fast food, Mike Haracz. Em um vídeo viral no TikTok, ele compartilhou os segredos para replicar em casa o sabor irresistível das batatas douradas do Mickey D, diz o New York Post.

Haracz, conhecido por suas revelações sobre os bastidores da famosa rede, destacou a importância do processo de cozimento para garantir o sabor autêntico. Ele sugeriu começar com batatas fritas finas de boa qualidade, facilmente encontradas em supermercados.

Do congelador à fritadeira: passo a passo para o sabor perfeito. O chef aconselha fritar as batatas a 370 graus por dois minutos, em pequenos lotes, para alcançar a cor desejada. A dica é não sobrecarregar a fritadeira, replicando a eficiência das fritadeiras do McDonald's.

A revelação mais surpreendente de Haracz foi a adição de sebo bovino, gordura de vaca fundida, ao óleo de fritura. Ele compartilhou a proporção: duas colheres de sopa de sebo bovino para cada duas xícaras de óleo vegetal. Uma técnica que, segundo ele, é usada pelo McDonald’s para infundir um sabor de carne bovina nas batatas.

Foodies shocked by secret ingredient in McDonald’s fries — ‘No wonder my stomach hurts’ https://t.co/WdcFJx3Prt pic.twitter.com/74TJ9JRUwP — New York Post (@nypost) December 16, 2023

A revelação agitou as redes sociais, com fãs expressando surpresa e entusiasmo. Alguns veem a receita caseira como uma oportunidade de recriar o sabor das batatas fritas da infância, enquanto outros ponderam sobre os possíveis efeitos na saúde.

Haracz foi elogiado por compartilhar os segredos, mas alguns argumentam que o esforço necessário para replicar em casa não justifica, sugerindo que é mais fácil passar pelo drive-thru do McDonald's. Uma controvérsia entre os que buscam a autenticidade e os que preferem a praticidade.

A revelação de Haracz certamente deixa os foodies ansiosos para experimentar a receita caseira e decidir se vale a pena o esforço para alcançar o sabor icônico das batatas fritas do McDonald's.