Cães e gatos sofrem um ‘inferno’ com a pirotecnia nas festas de fim de ano

Enquanto as pessoas distribuem abraços, sorrisos e celebram nestas festas como em hotéis reuniões de Natal e Ano Novo, os animais de estimação vivem um inferno devido à queima de fogos de artifício, especialmente cães, gatos, pássaros e outros animais de companhia.

A queima de fogos de artifício encanta algumas pessoas, mas causa desconforto aos animais de estimação que colocam em risco sua saúde e sua vida.

Ambientalistas, organizações e principalmente os donos de animais de estimação tentam fazer com que as pessoas e os próprios governos não usem fogos de artifício em festas de Natal ou Ano Novo; no entanto, essas festas se repetem a cada temporada.

Os apelos que até mesmo as autoridades têm retomado não são ouvidos e provocam estresse, ansiedade, taquicardia e crises nervosas em 'cachorrinhos' e 'gatinhos'.

Outro dos principais efeitos dos chamados 'foguetes' é o impacto no ouvido dos animais de estimação, devido à sensibilidade da sua audição ser maior do que a dos seres humanos, o que significa que os danos podem passar despercebidos para os donos. No entanto, cães, gatos e outros animais podem sofrer perda parcial ou total da audição devido à exposição à pirotecnia.

Por isso, várias autoridades municipais, estaduais e federais pedem para evitar os fogos de artifício nas festas. Através de anúncios nas redes sociais, eles apontam as consequências de sua queima e exortam a celebrar de forma responsável.

Como cuidar do meu animal de estimação durante os fogos de artifício?

Existem várias recomendações para acalmar o estresse em cães e gatos, embora o ideal seja não utilizar esse tipo de produtos.

A primeira sugestão de cuidados nos pets é envolvê-los com uma bandagem, chamada de Método Tellington. Consiste em cruzá-la do peito até as costas para proporcionar segurança ao cão durante os estouros de fogos de artifício.

Outra alternativa é dar um tranquilizante a cães ou gatos para controlar os nervos. No entanto, isso deve sempre ser feito com a orientação ou prescrição de um médico veterinário, pois pode ter efeitos colaterais.

Por último, é recomendável brincar com seu cachorro ou gato enquanto os fogos de artifício são ouvidos para distraí-los. Além disso, dê algum brinquedo e permita que eles se movam livremente nos espaços de sua casa.