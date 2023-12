Aos 94 anos, idosa recebe medalha por dedicação aos estudos

Maria Edelzuita, uma estudante da educação básica com 94 anos, foi homenageada com uma medalha pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco. A cerimônia, realizada no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Poeta Joaquim Cardozo, destacou a notável força de vontade e resiliência dessa incrível mulher.

Inspirando o retorno aos estudos

Aos 94 anos, Maria Edelzuita desafia as convenções ao demonstrar que nunca é tarde para retornar à escola. Atualmente matriculada no Centro de Educação de Jovens e Adultos João Barracão, em Petrolina, ela compartilhou palavras de inspiração e perseverança durante a cerimônia de premiação. Seu apelo aos jovens para não abandonarem os estudos ecoou como uma poderosa mensagem: “Educação é o caminho. É a educação que comanda o Brasil.”

Uma vida dedicada ao conhecimento

Mantendo um boletim exemplar, Maria Edelzuita sonha em cursar Enfermagem, alimentando o desejo de cuidar de idosos em hospitais. Sua dedicação à educação e a mensagem de que a escola oferece oportunidades valiosas ressoaram entre os presentes.

Medalha Maria Edelzuita: reconhecendo o comprometimento educacional

O impacto da estudante foi tão forte que outros idosos da sua região decidiram retornar aos estudos após conhecer sua história (Foto: Filipe Jordão/SEE)

A entrega da medalha Maria Edelzuita é uma iniciativa da Gerência de Políticas Educacionais de Jovens, Adultos e Idosos (GEJAI) e da Gerência Geral de Políticas Educacionais da SEE. Jeane Tenório, gerente de Políticas Educacionais de Jovens, Adultos e Idosos, explicou que a medalha será concedida a indivíduos comprometidos com a Educação de Jovens e Adultos.

Incentivando a mudança: o impacto de Maria Edelzuita na comunidade

A história de Maria Edelzuita não apenas a destaca como uma estudante excepcional, mas também inspira outros idosos em sua região a retornarem aos estudos. Dulceneide Bezerra, técnica da Unidade de Acompanhamento de Jovens e Adultos, observa que os estudantes do CEJA mudaram sua postura após a entrada de Maria Edelzuita na escola, demonstrando mais empatia e respeito.

LEIA TAMBÉM: Geração X enfrenta maior desigualdade de riqueza: ‘aposentadoria será pesadelo’

Do proibido ao possível: a jornada de Maria Edelzuita

Filha de lavrador, Maria Edelzuita foi inicialmente proibida de estudar por seu pai. No entanto, após perder o companheiro com quem compartilhou 60 anos, ela decidiu retomar seu sonho de infância e ingressou na escola aos 93 anos. Sua história, marcada por superação e determinação, revela que os sonhos não têm prazo de validade.

Visão para o futuro: escrever um livro e ingressar na faculdade

Os objetivos de Maria Edelzuita vão além da educação básica. Ela aspira a escrever um livro e ingressar em uma faculdade, demonstrando que a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua. Sua vida, dedicada ao companheiro e aos nove filhos, todos formados no Ensino Médio, é um testemunho inspirador de determinação.

Fonte: Farol de Notícias

LEIA TAMBÉM: Aventura aos 95 anos: vovó realiza sonho de pilotar uma Harley-Davidson