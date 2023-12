Viúva é criticada por não devolver uma joia de família aos parentes de seu marido

Uma mulher de luto precisou buscar apoio no Reddit diante da atitude de seus sogros após a morte repentina de seu marido. Segundo ela, os pais de seu companheiro nem esperaram pelo enterro do filho antes de começarem a fazer uma série de exigências para ela.

Sem se identificar, a mulher conta que perdeu o marido recentemente. Um dos presentes que ele lhe deu pouco antes de casar foi um conjunto de joias que se tornou motivo de briga com os pais e irmã do falecido.

“Não são joias de família, foi um presente dele para tentar me fazer ficar confortável em seu mundo. Somos de origens diferentes, eu venho de uma família humilde enquanto ele vem de uma família com posses. O conjunto de joias é um símbolo de nosso amor e compromisso um com o outro, não um jogo de acessórios brilhantes”.

“O verdadeiro problema é que sempre tive um relacionamento tenso com os pais dele, que nunca me aceitaram por conta da minha origem. Eles sempre foram educados comigo, mas as críticas, comentários e reprovação eram perceptíveis de forma implícita”.

Ela está tendo grandes problemas

A mulher então revela que a sogra e sua cunhada estão exigindo que ela devolva as joias que recebeu de presente do marido, afirmando que tem um apego sentimental pelas peças.

No entanto, ela acredita que a família do companheiro esteja apenas querendo as joias por vingança e para mostrar que ela não é parte da família.

“A situação chegou ao ponto deles me ameaçarem com uma ação legal. Tenho medo de perder tudo que tem algum significado para mim, mas ainda assim quero respeitar a memória e os desejos do meu marido”.

Desesperada, ela conta que tudo está acontecendo enquanto precisa planejar o funeral do marido, o que torna a situação ainda mais delicada.

“Ele comprou essas joias para mim, tenho os recibos de tudo e encontrei isso no cofre dele. Em seu testamento eu sou a única beneficiária. Já juntei todos os documentos e entreguei a um amigo para ficar em segurança e longe do acesso dos meus sogros”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve também buscar por apoio legal.

“Procure um advogado o quanto antes. As joias são suas, não entregue aos seus sogros independente da pressão que eles façam com você”, comentou uma pessoa.

“Com total certeza essas joias têm muito mais valor sentimental para você do que para seus sogros”, finalizou outra.