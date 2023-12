Viral: ela foi ao cinema com seu laptop e o chefe ligou durante a sessão

O trabalho em casa, também conhecido como home office ou teletrabalho, tem ganhado popularidade nos últimos tempos, especialmente desde a temporada da pandemia, oferecendo benefícios como economia de tempo em deslocamentos.

No entanto, uma das preocupações comuns neste modelo é a falta de controle sobre a produtividade, uma vez que alguns funcionários podem incorrer em más práticas e distrações durante o seu dia de trabalho.

Um exemplo extremo dessa problemática é apresentado na história de uma jovem que leva essas práticas ruins ao extremo. A situação se desenvolve quando a jovem decide ir ao cinema levando seu laptop. No meio do filme, ela recebe uma videochamada de seu chefe, o que expõe sua falta de comprometimento e foco no trabalho.

Este fato foi registrado em um vídeo feito pela amiga da jovem trabalhadora. A gravação foi publicada na conta @moonldays da rede social TikTok, tornando-se viral e alcançando mais de 80 mil reproduções.

Desempenho no trabalho

Este caso ilustra como algumas pessoas podem aproveitar o trabalho remoto de forma inadequada, comprometendo seu desempenho profissional e a confiança de seus superiores. Felizmente, para a trabalhadora desta história, ela conseguiu resolver a situação rapidamente e continuou aproveitando o filme.

Os usuários da rede social TikTok compartilharam seus comentários sobre o vídeo, onde muitos afirmavam que faziam o mesmo, enquanto outros não concordavam com as ações da jovem que compartilhou o vídeo.

Entre os comentários mais destacados estão: “Não estou rindo porque claramente seria essa garota hahaha”, “isso costuma acontecer hahaha. Eu tento gerenciar muito bem meu tempo e trabalho para me permitir saídas”, “e é por isso que eles acabam com o home office com toda razão”, “uma vez eu estava de plantão e tive a sorte de não estar assim. Nunca me aconteceu, mas eu levo a todo lugar, por precaução hahaha”.