Risco de colapso: Torre inclinada de Bologna é fechada para evitar desastre

A famosa Torre Garisenda, uma das icônicas Duas Torres de Bologna, está atualmente fechada ao público, temendo-se um possível colapso. O monumento histórico corre riscos devido à deterioração dos materiais em sua base, conforme anunciado pelo site oficial da Comune di Bologna.

Com 158 pés de altura, a Torre Garisenda está inclinada a quatro graus, comparada à famosa Torre Inclinada de Pisa, que possui uma inclinação de cinco graus. A torre vizinha, Asinelli, com 318 pés de altura, também está fechada ao público, passando por manutenção preventiva.

Uma investigação em outubro confirmou que a pedra usada na base da torre estava se desintegrando, enquanto tijolos acima apresentavam rachaduras em expansão. Desde 2018, o local é monitorado, e sensores acústicos foram instalados em outubro para registrar quaisquer ruídos decorrentes de fissuras.

Bologna-duas-torres-eternaltravel-Pixabay

eternaltravel / Pixabay

Restauração crítica

Autoridades da cidade anunciaram na sexta-feira que o projeto de restauração da Torre Garisenda custará cerca de US$ 4,7 milhões, com manutenção programada até fevereiro. Essa iniciativa visa evitar um possível colapso, considerando a importância histórica dessas torres, construídas entre 1109 e 1119.

Construídas durante a Idade Média, as Duas Torres foram nomeadas após famílias locais da época, que competiam para construir as mais altas como símbolo de status. A Torre Asinelli, com seus 498 degraus, permanece como uma das atrações mais visitadas, proporcionando vistas panorâmicas da cidade.

A Torre Garisenda, outrora mais alta, foi reduzida no século XIV devido ao medo de colapso. Sua inclinação acentuada foi mencionada por Dante Alighieri no poema "Inferno". O fechamento temporário destas torres, agora patrimônios históricos, destaca a necessidade urgente de preservação para as futuras gerações como relembrou a People.