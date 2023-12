Putin nega ter sósias para eventos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, negou nesta semana que tenha sósias que se passam por ele em eventos públicos, em resposta a uma pergunta feita publicamente por um estudante que, utilizando inteligência artificial, simulou uma réplica do mandatário.

Durante a conferência de imprensa anual de Putin, o estudante simulou falar através dessa réplica para interrogar o presidente sobre seus supostos duplos e os perigos decorrentes da inteligência artificial, em um momento que pareceu surpreender o próprio líder.

Após alguns segundos de silêncio, Putin afirmou que “apenas uma pessoa” pode se parecer com ele e falar com sua voz. “E essa pessoa serei eu”, enfatizou, destacando que as imagens geradas por ‘deepfake’ são seu “primeiro duplo”, em aparente referência às teorias que circulam sobre o uso de imitadores.