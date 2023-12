Presente feito por marido pode colocar a saúde da esposa em risco

Presentear a pessoa amada envolve uma série de questões. Buscando tornar o ato ainda mais pessoal, algumas pessoas optam por presentes no estilo “faça você mesmo”, mas nem sempre essa é uma boa solução, principalmente quando você não entende sobre o que está fazendo.

Infelizmente, para uma mulher que buscou apoio no Reddit, foi exatamente isso que aconteceu em seu aniversário.

Sem se identificar, a mulher conta que fez aniversário no último domingo e se surpreendeu com o “presente” feito por seu marido. Ele praticamente decidiu reproduzir uma das bebidas preferidas da esposa, mas não tomou os devidos cuidados.

“Ele estava comentando que eu compro vários Mocha Latte Peppermint no Starbucks, e seguido disso ele veio falando sobre um presente especial que tem para mim no meu aniversário. Ele disse que está preparando algo para me dar logo pela manhã”.

“Quando acordei, fui surpreendida com uma versão caseira da minha bebida preferida, tudo feito por ele”, revela a esposa.

Algo não estava certo

A mulher então conta que as coisas ficaram estranhas quando ela descobriu que o companheiro usou óleos essenciais para fazer a bebida. Aparentemente, ele comprou o produto em uma loja de produtos na qual a vendedora afirmou que era para uso culinário.

“Eu tive um ataque de pânico quando ele disse que me deu óleo essencial para beber. Me senti nervosa e ainda mais irritada quando olhei para a embalagem do óleo e estava dizendo claramente que não era para consumo alimentar, mas sim para umidificadores de ar e aromaterapia”.

“Ele nem mesmo leu o rótulo antes de fazer seu ‘gesto de amor’. Eu nunca gostei desses óleos essenciais, então não vejo motivos para ele pensar que eu poderia querer beber isso”, revela a mulher.

“Meu marido agora fala que eu estou errada em agir desta forma, porque ele afirma que não tinha como saber que a vendedora mentiu para ele, mas eu estou errada em me incomodar com isso e dizer a ele que estou desapontada?”, questiona.

Leia também: Padrasto defende o enteado e se recusa a participar da celebração do Natal

Ela então revela que precisou buscar por atendimento médico e que foi informada de que não tinha sintomas de envenenamento pelo óleo essencial, mas sim efeitos decorrentes da crise de pânico. Por outro lado, o marido se mostrou arrependido e decidiu buscar por uma verdadeira essência de peppermint para fazer a bebida preferida da companheira.

Entre os usuários do Reddit, ela deve se preocupar com sua saúde e conversar com o marido sobre o ocorrido.

“Você não agiu errado. Sinto muito que seu aniversário tenha sido destruído por causa disso”, comentou uma pessoa.

“Seu marido deveria ter pesquisado um pouco melhor antes de te servir a bebida feita com óleo essencial”, finalizou outra.