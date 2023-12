Presente de Natal escolhido por um pai pode causar danos a seu casamento

Um pai decidiu compartilhar como um presente de Natal escolhido por ele para a filha acabou se tornando motivo de discussão e causando uma grande briga com sua esposa. Segundo o relato, compartilhado no Reddit, a mulher não concordou com o presente que será entregue a sua enteada.

Sem se identificar, o homem conta que ele e a esposa estão casados há 9 anos e juntos são pais de um menino de 7 anos. Além dele, a esposa é mãe de uma menina de 16 e ele pai de duas meninas, de 18 e 13 anos, todos frutos de relacionamentos anteriores.

Segundo ele, sua filha mais velha ainda mora com ele e acabou de se formar no colegial.

“Ela é maravilhosa, vem juntando dinheiro desde que tinha 10 anos e começou a fazer alguns trabalhos como babá e com limpeza. Aos 14 ela começou a trabalhar formalmente e hoje, aos 18, está há 2 anos no mesmo emprego para juntar dinheiro além de também trabalhar como manicure”.

“Fora tudo isso, ela ainda se formou com honras em todas as matérias da escola. Por conta de sua dedicação, eu e a mãe dela decidimos presenteá-la com um carro, que vamos comprar do meu irmão por um valor muito bom. Sentimos que ela é merecedora deste presente”, revela o pai orgulhoso.

A madrasta não pensa da mesma forma

O homem então conta que sua esposa não concordou com a ideia dele para presentear a filha mais velha. Chateada, a mulher afirmou que isso seria injusto com sua filha de 16 anos, que recentemente tirou a carta de motorista.

“Acontece que minha enteada não tem um emprego e não vai poder arcar com os custos do carro e do seguro. Ela também não tem experiência dirigindo. Eu expliquei isso para minha esposa e ela disse que sua filha vai achar que eu estou favorecendo a minha filha”.

“Não a culpo, sie que parece isso, mas sinto que minha filha realmente fez por merecer e sem esperar por isso. Ela tem 18 anos e 3 anos dirigindo meu carro emprestado”.

O casal então entrou em uma grande discussão, onde a mulher afirmou que deveria ter suas vontades consideradas nessa escolha já que é ela quem convive com a filha do homem, e não sua ex-esposa. Ela também decidiu se embriagar e afirmou que sua ação foi apenas uma reação ao comportamento do marido.

Porém, para os usuários do Reddit, isso foi um sinal de alerta que ele não deve desconsiderar.

“Sua filha tem 18 anos e fez por merecer o carro. Se a filha de 16 anos fizer por merecer nos próximos anos, então ela também deveria ganhar o mesmo orçamento. A parte do comportamento da sua mulher com a bebida é um grande sinal de alerta”, comentou uma pessoa.

“A menina de 18 anos é mais madura e estável financeiramente para ter um carro. A de 16 anos ainda precisa correr atrás disso”, finalizou outra.