Pai transforma luto em alegria natalina com livro beneficente para pesquisas sobre o câncer

Jimmy Curiazza, morador da Carolina do Norte, transformou a dor da perda de seu irmão para o câncer em uma tradição natalina especial. Este ano, ele lança um livro encantador, "The Workshop", com a esperança de arrecadar fundos para pesquisas sobre o câncer, honrando a memória de seu irmão falecido.

A última lembrança de Curiazza do Natal com seu irmão Dean, que faleceu de leucemia aos 4 anos, mudou a dinâmica de sua família. Determinado a tornar o feriado mais alegre para seus próprios filhos, ele começou a criar decorações natalinas notáveis, arrecadando mais de $20.000 para instituições de caridade relacionadas a leucemia e linfoma nos últimos 12 anos.

Este ano, Curiazza vai além e publica "The Workshop", um livro encantador cujas receitas beneficiarão a Fundação Pediátrica de Câncer do Duke Children na Universidade Duke. O livro, inspirado em memórias de infância, explora como a alegria do Natal pode ser curativa para as famílias.

Sua filha, Francesca, expressa orgulho pelo projeto natalino do pai, destacando a beleza de sua doação à fundação infantil do câncer de Duke. "É bonito que ele esteja doando tudo para a fundação infantil do Duke", diz Francesca.

Uma história que toca corações

A novela, centrada em um homem que narra sua história de vida a uma enfermeira após um acidente, mergulha nas próprias memórias de Curiazza e demonstra como o espírito natalino pode ser curativo para as famílias. Curiazza compartilha sua crença no poder do Natal para trazer o melhor das pessoas.

Incialmente, o pai de três filhos queria escrever sobre sua infância para seus filhos. No entanto, após compartilhar a história com a família no ano passado, foi encorajado a publicá-la. Curiazza, um dos cinco irmãos, observa como o impacto da doença de seu irmão afetou a família, tornando-se visível em vídeos e fotos que documentam memórias cada vez menos frequentes.

O impacto duradouro da doença de seu irmão afetou seus pais, que se divorciaram, e Curiazza só começou a lidar com a dor quando conheceu e se casou com sua esposa Tracy em 1988. Com seu apoio, ele aprendeu a se abrir emocionalmente e a usar o Natal como uma expressão de amor e lembrança.

Francesca destaca como o projeto de iluminação natalina não apenas trouxe alegria à comunidade, mas também proporcionou uma oportunidade para seu pai compartilhar as memórias de Dean, promovendo um ambiente de celebração em vez de luto.

"Meu pai ama o Natal", diz Francesca, destacando como as luzes natalinas da casa da família se tornaram uma atração apreciada na comunidade como trazida em entrevista à People.