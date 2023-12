Mulher desolada após cancelamento de cruzeiro de 3 anos: 'vendi minha casa'

Meredith Shay, uma ex-aeromoça, enfrenta a devastação após o cancelamento do ambicioso cruzeiro de três anos da Life at Sea Cruises, que estava programado para partir em novembro. Em uma reviravolta trágica, a empresa informou aos passageiros que o cruzeiro, que prometia visitar sete continentes, 135 países e 375 portos, foi oficialmente cancelado, pois não havia um navio pronto para zarpar.

Shay, que pagou impressionantes $562.000 por uma cabine com varanda no sétimo andar, tinha planos emocionantes de explorar destinos como Namíbia, Seychelles e a costa da Índia. Ao vender sua casa na Flórida para financiar a viagem dos sonhos, ela se viu confrontada com a notícia devastadora.

"Eu estava desesperada para ver a Namíbia pela primeira vez - e as Seychelles", disse Shay, lamentando a perda da oportunidade única. Além das experiências culturais, a perspectiva de não ter que cozinhar ou dirigir por três anos era um dos atrativos do cruzeiro.

A notícia do cancelamento pegou os passageiros de surpresa, especialmente aqueles que já haviam alugado suas casas e colocado suas vidas em espera como levantou a People. "As pessoas tinham alugado suas casas, colocado suas vidas em espera", observou Shay. "Estava tão perto da partida."

Shay, a primeira passageira a se inscrever para essa viagem única, compartilhou a experiência de tristeza ao retirar seus pertences do armazém, onde ela havia armazenado cuidadosamente tudo o que precisaria para a jornada planejada.

Cruzeiro-Arefin-Shamsul-Pexels

Arefin Shamsul / Pexels

Reviravoltas desfavoráveis

Inicialmente, a Miray International, proprietária da Life at Sea, planejou usar o navio MV Gemini para a viagem, mas depois decidiu comprar um navio maior, o AIDAaura, renomeando-o MV Lara. Contudo, o processo de venda atrasou, e outra empresa, a Celestyal Cruises, comprou o navio em 16 de novembro.

No dia seguinte, a ex-CEO da Life at Sea, Kendra Holmes, que havia renunciado dias antes da venda desmoronar, anunciou o cancelamento em um vídeo de 15 minutos enviado aos passageiros. O dono da Miray International, Vedat Ugurlu, culpou a falta de apoio de investidores devido a tumultos no Oriente Médio.

Os passageiros, agora sem um plano definido para os próximos anos, enfrentam a incerteza de suas vidas. "Eu tinha os próximos três anos da minha vida planejados para viver uma vida extraordinária, e agora [eu tenho] nada", desabafou um passageiro. "Estou tendo dificuldade para seguir em frente. Eu era orgulhoso e me sentia corajoso, agora não confio em ninguém ou em qualquer coisa. Eu sei que vai dar certo e a vida seguirá, mas estou incerto sobre a direção."