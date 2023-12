Motorista se depara com filhote desamparado e depois descobre se tratar de um animal raro

Um motorista se deparou com uma criatura desamparada, ao longo do mês de outubro, na Austrália. O animal foi encontrado na beira da Stuart Highway, próximo a Mataranka. No entanto, ela percebeu depois se tratar de um ser raro. Relato extraído do portal The Dodo.

O homem levou o animal a um cuidador de vida selvagem, que estava a nove horas de distância. Apesar da vasta experiência com criaturas selvagens, ele não fazia ideia de qual espécie aquela criatura era. Sendo assim, enviou uma foto a Kristie Argall, outra especialista da Wildcare Inc. NT.

A criatura se tratava de uma espécie rara de canguru.

“Eu também fiquei intrigada com ele”, disse Argall ao The Dodo. “Eu nunca tinha visto um canguru assim antes.”

A mulher enviou a foto ao presidente da Wildcare, a fim de descobrir do que se tratava. Apelidado de Stuart Little, o bichinho teve sua identidade revelada: um canguru-lebre de óculos.

Identidade explorada

Os cangurus-lebre de óculos, marsupiais e nativos da Austrália, contam com uma caracterização marcante por meio da coloração dourada e brilhante ao redor dos olhos. De acordo com a Australian Geographic, esses animais podem suportar temperaturas muito altas.

“Há apenas uma população muito pequena de cangurus-lebre de óculos em Mataranka, onde Stuart foi encontrado”, disse Argall. “Já morei em Mataranka por um ano sem ver nenhum. Existem populações em outras áreas do Território do Norte, mas em comparação com espécies mais comuns de macrópodes, são poucas e raras.”

Leia mais:

“A primeira vez que o conheci, fiquei maravilhado com ele”, disse Argall. Sua coloração foi um fator de roubar a atenção dos especialistas. “Nunca tinha visto um macrópode tão pequeno e com pelos. Seus lindos olhos com óculos eram tão únicos. Segurei todo o seu corpo em minhas mãos e não pude acreditar o quão pequeno ele era.”

“Ele adora levantar o nariz e sentir o cheiro do ar fresco e da mata ao redor”, disse Argall. “Ele é doce e gentil, com um lado atrevido também. Ele balança a língua no ar na hora da garrafa – isso sempre me faz rir. Ele pode ser bastante dramático.”

O animal será integrado num programa no Territory Wildlife Park, por meio de cuidadores e conservacionistas, assim que estiver preparado para retomar sua vida.

“Ele é simplesmente lindo”, disse Argall. “Ele certamente nos lembra de valorizar as coisas simples da vida.”