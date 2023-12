Estudante é morto ao ser atropelado por ônibus escolar enquanto andava de bicicleta

Uma tragédia ocorreu semana passada, quando um estudante de 15 anos foi fatalmente atropelado por um ônibus escolar na Flórida. A vítima, posteriormente identificada pela família como Jaxon Crabtree por meio de um GoFundMe, estava tentando atravessar uma estrada de bicicleta no momento do incidente, disseram as autoridades.

A Polícia de Lakeland respondeu ao bloco 3900 da Pipkin Road por volta das 7h, após relatos de um acidente envolvendo um estudante da Central Florida Aerospace Academy e um ônibus da Schools of McKeel Academy. Apesar dos esforços para salvar a vida de Crabtree, ele foi transportado para o Lakeland Regional Health, onde foi declarado falecido.

Segundo a polícia, com base em evidências coletadas, o ônibus escolar estava viajando a oeste na West Pipkin Road quando "o ciclista estava tentando fazer uma conversão à esquerda na direção norte da Medulla Road a partir da faixa de virada à esquerda no sentido leste". Crabtree estava na trajetória do ônibus quando foi atingido fatalmente, segundo levantado pela People.

Bicicleta-caida-Hans-Pexels

Hans / Pexels

Investigação em andamento

A investigação está em andamento, e a polícia não identificou Crabtree em seu comunicado à imprensa. A motorista do ônibus, identificada como Nina Lewis, 71 anos, permaneceu no local. O ônibus transportava oito passageiros entre 8 e 11 anos, todos alunos da South McKeel Academy e McKeel Academy Central.

O chefe de polícia de Lakeland, Sam Taylor, descreveu o incidente como um "acidente horrível" em coletiva de imprensa. Ele destacou que o acidente, ocorrendo "20 dias antes do Natal, torna a situação ainda pior". Taylor também observou que a velocidade do ônibus escolar não parecia ser um fator e que a motorista estava "extremamente chateada com as circunstâncias".

Uma vigília à luz de velas foi realizada no local do acidente na terça-feira à noite, segundo a filial local da NBC, WFLA.

Resposta das escolas públicas

Em comunicado, as Escolas Públicas do Condado de Polk expressaram pesar pela perda do estudante. "Esta é uma tragédia devastadora para a família do estudante, bem como para a CFAA e nossa comunidade. Entramos em contato com a família do estudante e estamos disponibilizando conselheiros para os alunos e funcionários da escola", afirmaram.

O afiliado local da ABC, WFTS, relatou que um semáforo está sendo instalado na interseção da Medulla Road e West Pipkin Road, mas o procedimento foi "paralisado devido a problemas de cadeia de abastecimento na obtenção do gabinete do controlador", de acordo com um representante do condado de Polk.

O contato foi feito com o Departamento de Polícia de Lakeland e o organizador do GoFundMe para obter informações adicionais, mas não houve resposta imediata até o momento desta redação.