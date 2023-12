Ceia de Natal vira motivo de briga entre irmãs

As festas de fim de ano estão se aproximando e os preparativos já estão em andamento. Perto da chegada do Natal, uma jovem revelou que este momento de alegria e celebração acabou se tornando um momento delicado e de muita discussão com sua irmã.

Desabafando no Reddit, ela explica exatamente como uma preparação tranquila para o Natal acabou se transformando em uma briga.

Sem se identificar, a mulher conta que mora com sua mãe e seu padrasto, que é pai de sua meia-irmã, a qual chama de Tina. Ela explica que a irmã é casada e mora com seus 9 filhos, o marido e sete gatos em uma casa de quatro quartos.

“Nós a visitamos algumas vezes nos anos anteriores, e sempre foi uma grande confusão. A casa cheira mal e é impossível ver o chão por causa da quantidade de coisas espalhadas pelas crianças e pelo marido dela, que sempre tenta fazer algo na casa e deixa a obra inacabada”.

“Normalmente na nossa família nós fazemos um rodízio para ofertar a ceia de Natal, e em 2019 foi a vez da minha irmã. Na ocasião minha mãe e padrasto brigaram e minha mãe que se Tina fosse novamente hospedar o Natal, ela não iria”.

Ela decidiu falar a verdade

A jovem conta que na ocasião em que o Natal foi celebrado na casa de sua irmã as coisas foram tensas. Além da bagunça, Tina e o marido serviram um prato de frango que não foi bem assado, causando uma grande confusão que terminou com o frango sendo jogado no lixo.

Além disso, eles não participaram da troca de presentes e teriam pedido aos convidados para que fossem embora apenas 2 horas após sua chegada para que eles recebessem a família do homem.

“Esse ano ela se voluntariou novamente, minha mãe não quer ir e disse que nós vamos ficar em casa neste ano. Meu padrasto até que concordou, assim como meus irmão biológicos mais velhos que não querem ir à casa dela”.

“Na nossa frente ela reagiu bem, mas passou a fazer publicações agressivas sobre o assunto, então quando a encontrei eu já estava cansada e acabei dizendo a ela a verdade sobre os motivos pelos quais ninguém quer passar o Natal em sua casa. Ela disse que nós deveríamos ter falado a verdade quando a visitamos, e nos acusou de não agirmos como adultos”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, a jovem não está errada em ter dito a verdade para a irmã.

“Talvez por ela morar na casa por todo esse tempo ela não acredite que tenha algo de errado. Só o fato dela servir um frango cru, com o centro ainda gelado, já era mais que suficiente para a decisão que vocês tomaram”, comentou uma pessoa.

“Ninguém quer celebrar o Natal em uma casa que cheira a fezes e urina de animais! Vocês não estão errados”, finalizou outra.