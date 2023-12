Casais adotam crianças para prática de 'abuso hediondo', acusam promotores

Em uma reviravolta chocante, dois casais estão enfrentando acusações de abuso infantil, alegadamente conspirando para adotar crianças com o propósito de explorá-las financeiramente. A procuradora geral de Michigan, Dana Nessel, alegou em coletiva transmitida pela WLNS-TV que Jerry e Tamal Flore, e Joel e Tammy Brown, "conspiraram juntos" para adotar dezenas de crianças "por ganho financeiro pessoal".

Nessel destacou que mais de 30 crianças foram colocadas sob os cuidados dos dois casais por meio de adoção ou acolhimento. Essas crianças, segundo ela, foram vítimas de "abuso mental e físico rotineiro e sistêmico" nas casas dos Fiores e Browns. As acusações incluem manipulação do sistema de acolhimento e adoção, resultando em mais de US$ 1 milhão recebido pelos casais, isentos de impostos estaduais.

A procuradora alegou que Joel Brown, com sua "década de experiência" como funcionário de serviços de proteção à infância (CPS), habilmente ocultou o abuso em sua casa e na residência dos Fiores. Os incidentes alegados remontam a 2007, mas as acusações iniciais foram reduzidas após um exame preliminar.

Policiais-Cottonbro-Studio-Pexels

Cottonbro Studio / Pexels

Desafios enfrentados

A Procuradoria Geral de Michigan assumiu a investigação, entrevistando crianças adotadas, funcionários de serviços de proteção à infância e do DHHS, analisando fotos e vídeos, além de registros de emprego e benefícios médicos. Nessel admitiu desafios, afirmando que muitas crianças foram "coagidas" e a investigação foi comprometida.

A procuradora ressaltou que a "razão pela qual esse abuso passou despercebido na casa dos Fiores, a residência com os abusos mais significativos e aparentes, foi devido ao fato de todas as crianças serem educadas em casa".

As acusações incluem abuso infantil de primeiro, segundo e terceiro graus, bem como conspiração para cometer abuso infantil como lembrou a People. Joel Brown enfrenta cinco acusações, incluindo abuso infantil de segundo e terceiro graus, e Tammy Brown enfrenta três acusações, incluindo abuso infantil de primeiro grau. Tamal e Jerry Flore enfrentam várias acusações, incluindo abuso infantil de primeiro e segundo graus. Os casais têm até 8 de dezembro para se entregarem às autoridades.