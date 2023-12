Avó de 90 anos se arrepende de ter se casado jovem e revela seu curioso motivo

Uma pessoa de 90 anos é um verdadeiro baluarte de experiências e aprendizados para as gerações que vêm depois. Nove décadas podem parecer fáceis, mas nem todos chegam a essa idade, e é por isso que muitos sempre querem saber os segredos de vida e as histórias de juventude daqueles que alcançam essa longevidade.

Considerando a sabedoria dos mais velhos, a usuária do TikTok @racheljdillon compartilhou um grande momento do aniversário de 90 anos de sua avó. Rodeada por seus familiares, a mulher sorria com um bolo na frente como parte da celebração de sua longa vida.

Mas um momento em particular se tornou viral nas redes asiáticas e foi o momento em que sua neta fez uma pequena entrevista com ela, enquanto a gravava.

A neta perguntou a ela o que gostaria de ter feito mais em sua vida, mas com malícia a senhora apenas riu com a cabeça baixa e disse: “Oh não, não vou dizer isso”.

“Provavelmente menos do que nada. Nunca trabalhei depois de casar e nada do tipo, sabe, tomara que eu pudesse ter me relacionado mais com as pessoas, socializado mais”.

Quando lhe perguntaram por que ela se arrepende mais nesta altura da vida, a mulher respondeu que se casar muito jovem, pois "sempre gostou de homens". Foi então que todos ficaram surpresos e riram muito. Nunca imaginaram que a avó tivesse esses desejos.

A avó contou que conheceu seu marido aos 13 anos na biblioteca. "Eu o conheci na biblioteca. Ele costumava me levar de bicicleta para a biblioteca", disse, enfatizando que três anos depois se casaram.

Segredo da vida e juventude

Obviamente, não poderia faltar a pergunta sobre qual tem sido o seu segredo para chegar aos 90 anos, ao que a maliciosa avó afirmou que nunca esperou chegar a essa idade. No entanto, acredita que viveu todos esses anos por causa de seus genes e por ser amigável.

Ele mostrou seu descontentamento com o estado atual do mundo ao expressar que, quando chegar a hora de partir deste mundo, só se sentirá feliz por ter ido embora porque "não quero fazer parte de nada do que vejo acontecendo".