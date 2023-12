Aventura aos 95 anos: vovó realiza sonho de pilotar uma Harley-Davidson

Ao completar 95 anos, Jenny Nieuwenhuis tinha um pedido peculiar para comemorar seu aniversário: andar numa moto Harley-Davidson. Sua filha, Dinny Schutz, inicialmente pensou que fosse uma brincadeira, mas diante da determinação da mãe, decidiu tornar o sonho uma realidade.

Uma surpresa radical

Não é todo dia que alguém faz 95 anos, e Jenny queria uma comemoração à altura. Apesar da idade, ela sempre viveu uma vida cheia de felicidade e radicalidade. Para celebrar de maneira única, seu único desejo era sentir a emoção de estar na garupa de uma Harley-Davidson.

LEIA TAMBÉM: Pornhub revela: avós estão na moda na pornografia

Pedido especial que desafia o tempo

Dinny, inicialmente cética, demorou a acreditar no pedido especial da mãe. Há seis anos, Jenny expressou o desejo pela primeira vez, mas a filha não levou a sério. No entanto, faltando três meses para o aniversário de 95 anos, a idosa reiterou o pedido, deixando claro que esse era o presente dos seus sonhos.

Realizando o sonho aos 95 anos

O grande dia chegou, e a realização do sonho foi planejada com muito carinho. Jenny foi vendada e levada para fora da casa de repouso onde mora, em Mannum, sul da Austrália. Ao removerem a venda, ela se deparou com motoqueiros montados em suas reluzentes Harleys. A emoção tomou conta dela, que expressou sua gratidão abraçando seu filho e agradecendo.

LEIA TAMBÉM: Vovô de 92 anos encanta a web e vira inspiração nas nas artes marciais, corrida e escrita; veja o vídeo

Uma experiência melhor que o casamento

Questionada sobre a experiência, Jenny não hesitou em afirmar que foi “melhor do que casar”. A volta de moto teve um trajeto especial pela avenida, seguida por um almoço em um pub local. A felicidade estampada no rosto da vovó Jenny deixou claro que esse presente aos 95 anos foi verdadeiramente especial.

A história de Jenny é um lembrete inspirador de que a idade não é um obstáculo para realizar sonhos. Com a ajuda do Mannum’s Six Brother’s Social Motorcycle Club, essa vovó australiana demonstrou que a paixão pela vida e por aventuras não tem limites. Um exemplo de como, mesmo aos 95 anos, é possível vivenciar experiências emocionantes e inesquecíveis.

Fonte: ABC