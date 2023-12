A carne de vaca pode ajudar a combater o câncer

Existem diversos estudos que afirmam que o consumo de carne pode aumentar a possibilidade de desenvolver câncer, mas uma nova pesquisa revela que um componente dessa proteína pode ajudar a combater essa doença.

O câncer é um verdadeiro problema de saúde pública, pois de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa doença é uma das principais causas de morte em todo o mundo e foi responsável por quase 10 milhões de óbitos em 2020, ou seja, quase uma em cada seis mortes.

Mas cientistas da Universidade de Chicago descobriram que o ácido transvaccênico (TVA), um ácido graxo presente na carne bovina, cordeiro e produtos lácteos, melhora a capacidade das células imunológicas de combater tumores.

A pesquisa, publicada na Nature, também mostra que os pacientes com níveis mais altos de TVA circulante no sangue responderam melhor à imunoterapia, sugerindo que ela poderia ter potencial como suplemento nutricional para complementar os tratamentos clínicos contra o câncer.

"Ao nos concentrarmos nos nutrientes que podem ativar as respostas das células T, encontramos um que realmente melhora a imunidade antitumoral através da ativação de uma importante via imunológica", disse Jing Chen, Professor de Medicina Janet Davison Rowley da UChicago.

O laboratório de Chen está focado em compreender como os metabólitos, nutrientes e outras moléculas que circulam pelo sangue influenciam no desenvolvimento do câncer e na resposta aos tratamentos oncológicos.

Para o novo estudo, dois bolsistas pós-doutorais, Hao Fan e Siyuan Xia, ambos coautores, partiram de um banco de dados com cerca de 700 metabólitos conhecidos provenientes de alimentos e criaram uma biblioteca de compostos "nutrientes do sangue" composta por 235 moléculas bioativas derivadas de nutrientes.

Após avaliar os seis melhores candidatos em células humanas e de camundongo, os cientistas observaram que o TVA era o mais eficaz. Em seguida, os pesquisadores realizaram uma série de experimentos com células e modelos de camundongo de diversos tipos de tumores.

Alimentar os ratos com uma dieta enriquecida com TVA reduziu significativamente o potencial de crescimento tumoral de células de melanoma e câncer de cólon em comparação com os ratos alimentados com uma dieta de controle. A dieta com TVA também aumentou a capacidade das células T CD8+ de infiltrarem nos tumores.

O estudo sugere que o TVA poderia ser usado como suplemento dietético para auxiliar em diversos tratamentos contra o câncer baseados em células T, embora Chen ressalte que é importante determinar a quantidade otimizada do nutriente em si, e não a fonte alimentar.

O Metro conversou com Jing Chen, que é um dos autores principais do novo estudo.

"Ver que um único nutriente como a TVA tem um mecanismo muito específico em um tipo de célula imunológica específica, com uma resposta fisiológica muito profunda em todo o organismo, parece-me realmente surpreendente e intrigante"

Jing Chen, Professor de Medicina Janet Davison Rowley da UChicago

Não abusar da carne

Os pesquisadores lembram que há cada vez mais evidências dos efeitos prejudiciais para a saúde de consumir carne vermelha e produtos lácteos em excesso, portanto, este estudo não deve ser usado como uma desculpa para comer mais hambúrgueres; pelo contrário, indica que suplementos de nutrientes como o TVA podem ser usados para promover a atividade das células T.

Um estudo do Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (CIIC) de 2015 confirma o recomendado no relatório de 2002 da OMS intitulado 'Dieta, Nutrição e Prevenção de Doenças Crônicas', que aconselhava a população a moderar o consumo de conservas de carne para reduzir o risco de câncer.

Entrevista

Jing Chen,

Professor de Medicina Janet Davison Rowley da UChicago e um dos principais autores do novo estudo.

P: Como se interessou em estudar a possibilidade de um composto da carne de vaca poder potenciar a resposta imunitária contra o câncer?

- Existem aproximadamente 700 ‘nutrientes’ circulantes, incluindo inorgânicos, metabólitos orgânicos, lipídios, suplementos dietéticos e proteínas. Ainda há muitas coisas que desconhecemos, por exemplo, ainda não temos um conhecimento completo das diversas funções fisiológicas e patológicas de cada nutriente dos diferentes alimentos. Nosso estudo tentou abordar esse dilema.

P: Você poderia nos contar sobre o ácido transvacênico?

–O TVA circulante em humanos provém principalmente de alimentos derivados de ruminantes, como vitela, cordeiro e produtos lácteos como leite e manteiga. O corpo humano não produz TVA. Naturalmente, apenas cerca de 19% ou 12% do TVA da dieta pode ser convertido em ácido rumênico por humanos ou camundongos, respectivamente, portanto, o TVA não é um nutriente típico apenas para energia ou blocos de construção para a biossíntese de macromoléculas. Nosso estudo demonstra que o TVA tem funções ‘reguladoras’.

P: Quais aplicações práticas poderia ter essa descoberta?

- Como componente alimentar natural, o TVA tem um alto potencial translacional para ser utilizado como elemento dietético ou suplemento terapêutico em abordagens terapêuticas para melhorar os resultados clínicos. Por exemplo, poderia ser testada uma combinação de TVA e inibidores do ponto de controle imunitário para melhorar as imunoterapias destinadas a tratar pacientes com câncer. O TVA pode ser combinado com captadores específicos de células T, como Blinatumomab, para tratar pacientes com LLA-B, ou com células T CAR para melhorar a eficácia do tratamento de pacientes com câncer.

P: Qual é o futuro da sua pesquisa?

- Ainda há muitas coisas que desconhecemos, por exemplo, ainda não temos um conhecimento abrangente das diversas funções fisiológicas e patológicas de cada nutriente dos diferentes alimentos. Isso justifica futuros estudos mais abrangentes para esclarecer essas funções dos nutrientes.