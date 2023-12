Ter gatos poderia aumentar o risco de ter esquizofrenia? Isso diz um estudo

Um estudo recente desencadeou polêmica ao sugerir uma possível conexão entre ter gatos como animais de estimação e um aumento no risco de desenvolver esquizofrenia. Embora os gatos tenham sido companheiros leais e populares em lares ao redor do mundo, essa nova análise levantou questões sobre a relação entre conviver com esses felinos e certos distúrbios mentais.

A pesquisa, realizada por uma equipe de cientistas do Centro Park para a Saúde Mental (Austrália), em colaboração com instituições médicas, examinou dados coletados de uma amostra representativa de indivíduos com esquizofrenia.

Existe uma leve relação

Os resultados preliminares, publicados no Schizophrenia Bulletin, sugerem que aqueles que tiveram gatos como animais de estimação durante a sua infância ou adolescência podem ter um risco ligeiramente maior de desenvolver esquizofrenia em comparação com aqueles que não partilharam as suas casas com esses animais.

A esquizofrenia é um transtorno mental complexo e multifatorial, e especialistas enfatizam que a interação de fatores genéticos, ambientais e neurobiológicos é fundamental para o seu surgimento.

Nesse contexto, a presença de gatos no ambiente doméstico pode ser apenas um componente dentro de uma rede complexa de influências.

Um estudo que gerou interesse entre os amantes de gatos (Freepik)

A relação entre gatos e esquizofrenia tem sido objeto de controvérsia na literatura científica. Alguns estudos anteriores sugeriram uma ligação entre a exposição à toxoplasmose, uma infecção parasitária transmitida por gatos, e um maior risco de esquizofrenia. No entanto, outros pesquisadores questionaram a solidez dessas descobertas e destacaram a necessidade de mais pesquisas para estabelecer uma conexão definitiva.

Neste novo estudo, são explorados possíveis mecanismos biológicos e psicológicos que poderiam explicar a associação observada. A presença de toxoplasmose e a interação social entre humanos e gatos são aspectos que estão sendo investigados mais a fundo. Espera-se que estudos futuros tragam mais clareza sobre essa questão, considerando a complexidade dos fatores envolvidos no surgimento de transtornos mentais.