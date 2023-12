Queijo 'mais fedorento do mundo' chega às prateleiras

Amantes de queijo mais aventureiros podem ter um novo desafio gastronômico neste Natal, já que o queijo apelidado de 'The Minger', considerado o mais fedorento do mundo, estará disponível em 54 lojas da Asda na Escócia.

Produzido nas Terras Altas da Escócia pela empresa Highland Fine Cheeses, o queijo tipo brie apresenta uma casca mais firme e um centro cremoso. Com sete anos de existência, o queijo conquistou uma legião de fãs corajosos.

Rory Stone, da Highland Fine Cheeses, expressou sua alegria com a inclusão do 'The Minger' nas prateleiras da Asda, mas reconheceu que sua presença pode gerar controvérsias nos tabuleiros de queijo, como levantou o The Mirror.

Stone descreve o aroma como "carnudo, untuoso, repolhudo", admitindo que não há uma maneira agradável de descrever o cheiro, mas garante que o sabor é uma experiência completamente diferente.

Ele afirma: "no melhor dos casos, é irresistível, derrete na língua com um sabor umami completo e arredondado". Além do 'The Minger', a Highland Fine Cheeses também garantiu espaço para outros dois produtos, o 'Fat Cow' e o 'Blue Murder'.

A produção artesanal de queijos

Stone, à frente da empresa familiar desde 1994, celebrou o marco de ver seus produtos disponíveis em uma grande rede varejista. Ele destaca a jornada da produção artesanal de queijos feitos em uma banheira para encontrá-los nas prateleiras do supermercado.

A casca laranja distintiva do 'The Minger' é resultado de um banho em uma solução de Brevibacterium, o micróbio responsável por odores de pés, e matura por dois meses.

Ashley Connolly, gerente de compras da Asda, comentou sobre a parceria com a Highland Fine Cheeses, expressando entusiasmo com a inclusão desses produtos inovadores e de alta qualidade nas opções para as festas de fim de ano. Com essas adições, os clientes da Asda poderão desfrutar de todos os cinco queijos da Highland Fine Cheeses, incluindo seu renomado Highland Brie e Black Crowdie.