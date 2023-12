‘O noivo da minha irmã roubou minha ideia de negócios, agora não quero ir ao casamento’

Uma jovem de 28 anos decidiu compartilhar o motivo pelo qual não pretende estar presente no dia do casamento de sua irmã mais nova. Segundo ela conta no Reddit, o noivo da irmã simplesmente roubou sua ideia de negócio e construiu um grande patrimônio graças aos rendimentos adquiridos com ela.

Sem se identificar, a mulher conta que anos atrás estava trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo para celular e decidiu mostrar sua ideia para a irmã. Algum tempo depois ela foi pega de surpresa ao ver que o cunhado lançou um aplicativo igual ao que ela estava desenvolvendo e rapidamente conseguiu monetizar seu lançamento.

“Eu cheguei a confrontar ele, mas ele se fez de desentendido e disse que foi apenas uma coincidência porque ele não tinha a menor ideia de que eu estava desenvolvendo um aplicativo do mesmo tipo. Mesmo me sentindo traída eu deixei quieto pelo bem da minha família”.

“Agora o casamento deles está chegando e meus pais estão me pressionando para ir, mas eu não quero e já avisei a eles sobre a minha decisão”, revela.

Ela está decidida a não ir

Apesar da pressão feita por seus pais, a jovem conta que está decidida a não ir ao casamento por se sentir traída e magoada pela forma como o cunhado se apropriou de sua ideia.

No entanto, ela também está precisando lidar com uma série de argumentações feitas por seus pais, que insistem que ela deixe tudo para trás e vá ao casamento da irmã.

“Eles estão falando que a família deve vir antes de tudo e que eu deveria deixar meu rancor de lado pelo bem da minha irmã em seu grande dia. Por outro lado, eu sinto que se fizer isso vou dar um tapa na minha própria cara e mostrando a eles que não me importei com o que fizeram comigo, o que não é verdade”.

“Além de tudo, minha mãe deixou a entender que minha irmã espera que eu seja a fotografa do casamento porque eu entendo de fotografia, mas até agora não recebi nenhum pedido oficial. Então, ao não ir, eu a deixaria sem sua irmã e sem uma fotografa”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela tem motivos mais do que suficientes para escolher não ir ao casamento da irmã, mas precisará lidar com as consequências de sua decisão.

“Sua mãe também disse que a família deveria vir primeiro quando soube que sua irmã passou a sua ideia de trabalho para o noivo dela?”, questionou uma pessoa.

“Você não está errada, mas saiba que como fotografa você também pode deixar sua marca no casamento dela”, finalizou outra pessoa sugerindo uma possível vingança.