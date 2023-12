Mulher exige que a cunhada deixe o cachorro em um abrigo durante o Natal

Uma mulher revoltada buscou apoio no Reddit depois de se envolver em uma grande briga com sua cunhada. Segundo ela, tudo aconteceu porque a esposa de seu irmão tem medo de cães e não suportaria estar em sua casa durante as festas de fim de ano.

Sem se identificar, a mulher conta que seu irmão é casado com Silvia, com quem ela recentemente se envolveu em uma discussão depois que os planos da família para o Natal precisaram ser alterados.

“Todos passaríamos o Natal com meus pais, mas a casa deles teve problema no aquecimento e nós decidimos ceder nossa casa para as festividades, o que deixou minha cunhada magoada porque nós temos um cachorro”.

“Aparentemente ela tem medo de cachorros grandes, e o nosso cão é um antigo cão policial, então estamos fazendo todo um trabalho de socialização com ele. Ele se dá bem com a maioria das pessoas e minha cunhada sabe disso, mas ela disse que não fica confortável de estar no mesmo ambiente que um cachorro e nos falou para deixá-lo em um canil durante as festas de fim de ano”.

“Ele não se dá bem em ambientes desconhecidos, então não vejo motivos para expor meu cão a um estresse desnecessário só porque ela tem medo de cachorros”.

Aconteceu uma grande briga

Diante da situação, aconteceu uma grande briga no grupo da família visto que parte dos familiares apoia o pedido da cunhada. Cansada, a mulher perdeu a paciência e decidiu responder de uma vez por todas.

“Ela falou que por ser da família eu sou obrigada a acomodar suas vontades, e eu apenas respondi dizendo que eu adotei meu cachorro, não ela, e que ela pode lidar com ele ou passar as festas em outro lugar”.

“Isso gerou uma grande confusão porque ela cresceu em lares adotivos, mas eu não falei na intenção de provocá-la. Eu sou responsável pelo meu cão, pelo bem-estar dele e não por ela. Minha mãe diz que eu deveria ter escolhido melhor as palavras, meu pai me apoia. Meu irmão agora diz que sua esposa não se sente bem-vinda para o Natal, e eu tentei dizer que ela é bem-vinda, mas meu cachorro não vai a lugar algum”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu de forma sensata.

“É simples, o cachorro mora na casa, ela não. Logo, o cachorro fica, ela não”, comentou uma pessoa.

“Você está certa na sua decisão, mas dado o histórico da sua cunhada, poderia ter escolhido outras palavras”, finalizou outra.