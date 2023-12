Herói corre para casa em chamas para salvar irmão e paga com a própria vida

Em uma trágica reviravolta, a bravura de Mohsin Janjua, 28 anos, se transformou em uma história de herói quando ele correu para sua casa em chamas em Bradford, West Yorkshire, na tentativa desesperada de salvar seu irmão. No entanto, um erro fatal ocorreu: Mohsin não percebeu que seu irmão já havia escapado pela janela dos fundos.

O terrível incidente ocorreu na madrugada de sábado, por volta das 5h, na Finch Street, na área de Little Horton. Mohsin, completamente alheio ao fato de seu irmão Faisal Janjua ter pulado pela janela, ficou preso nas chamas por quase 20 minutos.

Seu amigo de toda a vida, Leo Whyte, relatou a tragédia: "Ele morreu como um herói. Não havia como detê-lo. Ele não sabia que Faisal tinha escapado."

Um ?anjo? na Terra

Leo Whyte, um amigo próximo, descreveu Mohsin como um "anjo" e compartilhou lembranças de sua infância e bondade. "Ele faria qualquer coisa por qualquer pessoa. Era um rapaz tão legal", disse Leo.

Outro amigo que costumava acompanhá-lo à mesquita acrescentou: "Ele era um diamante. Eu falei com ele algumas horas antes. Que homem ele era por entrar lá. Ele entrou para salvar sua família."

A polícia de West Yorkshire está colaborando com investigadores do corpo de bombeiros para determinar a causa exata do incêndio, que, por enquanto, não é considerada suspeita, segundo levantou o The Mirror. O incidente deixou a comunidade chocada, enquanto amigos e familiares lamentam a perda de um jovem que se sacrificou em um ato heróico, mesmo em meio ao desespero e à confusão.