Erros profissionais: lições para obter avanços na carreira

Alan Stein, um ex-funcionário exemplar do Google, viu sua carreira decolar ao ser nomeado Grande Gerente em 2016, uma honra para apenas 25 colaboradores anualmente. No entanto, em menos de seis meses, seu erro durante uma conversa o levou à demissão. Ao se referir a um colega com lesão cerebral traumática, Stein enfrentou consequências severas após uma investigação interna.

Sete anos depois, Stein é agora o fundador da movimentada startup Kadima Careers, auxiliando candidatos a emprego na navegação do processo de entrevista. O incidente no Google, embora controverso, não impediu o sucesso subsequente de Stein, destacando a resiliência após adversidades profissionais.

Lições de erros profissionais

1. Anna Peterson: o poder da admissão de falhas

Proprietária do salão de beleza Anna's Essence, Peterson enfrentou um desafio ao tingir acidentalmente o cabelo de um cliente de verde. Apesar do prejuízo financeiro e reputacional, Peterson aprendeu a importância da verificação do trabalho, resultando em novos procedimentos e uma equipe mais colaborativa.

2. Tihanna Louise McCleese: uma reviravolta ética

A repórter McCleese, ao invadir uma UTI em busca de uma entrevista exclusiva, enfrentou sérias consequências éticas. O erro a levou a repensar decisões, destacando a importância da ética, comunicação eficaz e responsabilidade pelos erros em sua carreira atual como treinadora e consultora.

pexels-antoni-shkraba-production-8279202

Dicas para lidar com erros

1. Vivendo uma mentira

Erro: Falsificar informações no currículo. Consequências: Perda de credibilidade, demissão. Conselho: Seja honesto e corrija registros antes de ser pego.

pexels-mizuno-k-12911847

2. Clube de luta

Erro: Confronto violento com colega. Consequências: Problemas de colaboração. Conselho: Busque ajuda do RH para resolver conflitos.

pexels-andrea-piacquadio-3760790

3. Fechando os olhos

Erro: Demora em demitir colaborador problemático. Consequências: Escassez de mão de obra. Conselho: Recrute novamente ou priorize contratações futuras.

resume-genius-jKvmjImY9bE-unsplash

4. Irresponsabilidade fiscal

Erro: Uso indevido do cartão de crédito da empresa. Consequências: Perda de confiança, possível demissão. Conselho: Confesse e resolva imediatamente com a contabilidade.

rupixen-com-Q59HmzK38eQ-unsplash

Em um mundo profissional onde erros são inevitáveis, aprender com eles e agir com responsabilidade é a chave para o crescimento e sucesso contínuo, concluiu o NYPost.