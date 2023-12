Cuidar de cachorros pode reduzir drasticamente o risco de demência em idosos

Pesquisas recentes trazem mais uma razão para amar os cachorros, destacando os benefícios positivos de ter um amigo peludo na terceira idade. Um estudo publicado em Preventive Medicine Reports revelou que pessoas com mais de 65 anos que são donas de cachorros têm 40% menos chance de desenvolver demência.

O estudo, conduzido pelo Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology com 12.000 residentes de Tóquio, destaca que o simples ato de cuidar de um cachorro aumenta a interação social e o exercício físico, reduzindo significativamente o risco de demência.

Os resultados indicam que, mesmo após ajustes para fatores de fundo, a posse de um cachorro teve um "efeito supressor" no desenvolvimento de demência. Aqueles com hábitos regulares de exercício e interação social mostraram um risco ainda menor.

Cachorro-Darcy-Lawrey-Pexels

Darcy Lawrey / Pexels

Cachorros como aliados

Além de aumentar a atividade física e as interações sociais, o estudo sugere que cuidar de um cachorro pode contribuir para a manutenção da saúde cerebral, mesmo durante restrições, como as vividas durante a pandemia de COVID-19.

Enquanto as descobertas mostram que a probabilidade de demência era mais alta para donos de cachorros menos ativos e socialmente isolados, ela ainda era menor do que para aqueles que não tinham um cachorro e não se exercitavam ou socializavam.

Essa pesquisa destaca não apenas os benefícios mentais de ter um cão como companheiro, mas também ressalta que mesmo interações simples, como acariciar um cachorro por apenas cinco a 20 minutos, podem reduzir os níveis do hormônio do estresse cortisol em humanos, como trouxe o New York Post.