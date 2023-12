Boris Johnson considerou operação secreta para recuperar vacinas na Holanda

O ex-Primeiro-ministro Boris Johnson, que liderou o Reino Unido durante a pandemia, supostamente solicitou aos serviços de inteligência que considerassem a possibilidade de realizar uma operação para recuperar vacinas de uma fábrica holandesa após ameaças da União Europeia de bloquear as exportações das doses destinadas ao Reino Unido.

A indignação de Johnson surgiu quando Bruxelas interrompeu o envio de cinco milhões de vacinas AstraZeneca para o Reino Unido em março de 2021. Fontes diplomáticas informaram ao MailOnline que o ex-PM estava tão irritado com a interferência de Bruxelas que chegou a considerar uma "operação secreta" para recuperar as vacinas pagas pelo governo britânico na fábrica em Leiden, na Holanda.

Consequências diplomáticas

No entanto, diplomatas o alertaram de que tal ação prejudicaria as relações e ameaçaria o fornecimento de vacinas de outras partes da UE. A crise diplomática sobre as vacinas foi desencadeada por um impasse entre Bruxelas e a empresa Anglo-Sueca, que alertou para problemas de produção, resultando na entrega de apenas um quarto das doses planejadas para a UE. A AstraZeneca recusou-se a desviar suprimentos de suas instalações no Reino Unido, e Bruxelas respondeu ameaçando proibir exportações de seu território.

Boris Johnson, que testemunhará na Covid Inquiry esta semana, deve "aludir" a esse episódio dramático durante sua aparição. Fontes afirmam que o ex-PM sentiu que estava lutando pela vida dos britânicos e explorou todas as opções para responder à ação da UE. No final, o Reino Unido conseguiu substituir as doses por lotes da Índia.

À medida que o inquérito independente examina as decisões políticas durante a crise da Covid-19, espera-se que Johnson reconheça a dor causada pelo elevado número de mortes durante a pandemia. Outros depoimentos significativos, como o do ex-Chanceler Rishi Sunak, são esperados posteriormente em dezembro como lembrou o The Mirror.