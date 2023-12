Avô compra um teste de DNA para a neta e revela um segredo de família

Um avô decidiu buscar por apoio no Reddit depois de passar por uma situação delicada envolvendo sua neta de 15 anos. Para ele, apesar da menina não se parecer com os irmãos ela nunca deixou de ser considerada uma pessoa importante e que tem direito de saber sobre sua história de vida.

Sem se identificar, o homem conta que sua neta, Lindsey, sempre se sentiu estranha por ser diferente fisicamente de seus irmãos. Enquanto todos tem cabelos e olhos castanhos, ela é loira de olhos claros.

“Sempre disse a ela que a genética é algo estranho e que eu a amo da forma como ela é. O problema começou quando ela decidiu fazer um teste de ancestralidade. Eu comentei com meu filho sobre isso e ele me disse para deixar isso de lado”.

“Agora que ela está no colegial e estudando biologia, ela decidiu buscar apoio em seus professores que ressaltaram ser praticamente impossível que ela seja filha biológica de seus pais. Saber disso a fez vir desesperada até mim e implorar para que eu comprasse um teste de DNA para ela”.

Uma verdade foi revelada

Tentando acalmar a neta, ele conta que comprou o teste de DNA e que esteve ao lado dela quando o resultado foi revelado.

“Encurtando a situação: ela não é filha biológica da esposa do meu filho. Ele engravidou outra mulher que a deixou aos cuidados deles”.

“A descoberta causou uma quebra na família porque minha neta se revoltou por conta dos anos de mentira, e eu agora estou sendo acusado por ter pago o teste de DNA para ela. Eles não estão mais falando comigo, o que a está deixando minha neta ainda mais revoltada”.

“Eu nunca desconfiei de nada porque quando ela nasceu, eles moravam do outro lado do país e eu só fui conhecê-la quando ela tinha 6 meses de vida. Ela mesma fez toda a papelada do teste e eu apenas paguei por ele. Eu errei?”, questiona o homem.

Para os usuários do Reddit, os errados da história foram o filho e a nora dele.

“Você não agiu errado, apenas fez o que seu filho deveria ter feito ao falar a verdade para ela. Pelo menos sua neta sabe que pode contar com você”, comentou uma pessoa.

“Cedo ou tarde ela ia acabar descobrindo, você não agiu errado ao tentar ajudar sua neta”, finalizou outra pessoa.