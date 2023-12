Razão repugnante revelada: evite beber café em aviões, alerta comissário

Se você busca um estímulo durante o voo, talvez seja melhor dispensar o café. Um comissário de bordo expôs motivos que farão os viajantes repensarem antes de tomar café em aviões.

Respondendo a uma pergunta no Reddit sobre "segredos sujos" da tripulação de cabine, o TikToker conhecido como Kevin compartilhou que acredita que o café servido em aeronaves é "nojento". Com mais de 164.000 visualizações, ele revelou que sua maior preocupação não é a limpeza rara dos tanques de água, mas sim a maneira como os comissários de bordo têm que limpar as cafeteiras.

No vídeo, Kevin descreve que o café é despejado diretamente no vaso sanitário, expondo a possibilidade de respingos de partículas e bactérias retornarem à cafeteira. A menos que o avião tenha uma máquina Nespresso, brincou ele, ele jamais pediria uma xícara de café.

Segredos desvendados

Além disso, Kevin compartilhou outros segredos de voos, revelando que os bolsos traseiros dos assentos são raramente higienizados e contêm itens nojentos como fraldas, embalagens, lenços usados e fios de cabelo. Ele também admitiu que, quando entediados, os comissários de bordo realizam pesquisas no Google sobre os passageiros.

Os céticos do café de avião encontraram consolo em sua escolha por ginger ale durante o voo, enquanto outros recomendaram evitar gelo nas bebidas. Kevin encerrou, sarcasticamente, que considera o café no avião um "impulso para o sistema imunológico".

Ao repensar a escolha de bebidas durante o voo, os passageiros podem optar por alternativas mais seguras após a revelação surpreendente do comissário de bordo, como lembrou o New York Post.