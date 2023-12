Pornhub revela: avós estão na moda na pornografia

A conhecida empresa de entretenimento adulto Pornhub divulgou na quinta-feira suas estatísticas de pesquisa para 2023, revelando hábitos de visualização surpreendentes e excêntricos em todo o mundo, diz o New York Post.

Categoria ?maduro? em ascensão

De acordo com o comunicado de imprensa do Pornhub, a categoria 'maduro' é agora a sétima mais vista globalmente, experimentando um impressionante aumento de 69% em popularidade. Surpreendentemente, enquanto muitos acreditam que a sociedade está obcecada pela juventude, a busca por conteúdo com pessoas de idade mais avançada está aumentando secretamente.

Pesquisas com palavras-chave como "vovó" cresceram 132%, e a expressão "GILF" (vovó que eu gostaria de f*der) aumentou notavelmente em 168% em comparação com 2022. O Pornhub não conseguiu explicar completamente o aumento na popularidade de conteúdo obsceno para idosos, mas outras pesquisas parecem estar relacionadas à cultura em geral.

Além disso, o Pornhub observou um aumento significativo nas pesquisas relacionadas ao tamanho, possivelmente relacionado à inflação. Termos como "grande" e "maior" aumentaram coletivamente 177% em todo o mundo.

Enquanto o mundo enfrenta crises internacionais, as pesquisas com a palavra "soldado" aumentaram surpreendentes 332%, destacando curiosidades online em tempos de tensão global.

Não surpreendentemente, com o crescente interesse em programas de IA como o ChatGPT, as pesquisas por "robô" cresceram 304%. Termos como "robô sexual", "robô AI" e "robô 3D" estavam entre os mais populares.

O Pornhub também divulgou as estrelas pornôs mais populares do site, com Abella Danger liderando. Os americanos permanecem os usuários mais prolíficos, com média de 9 minutos e 51 segundos por sessão. Há variações interessantes nos hábitos de visualização por Estado, desde preferências específicas até a duração média das visitas.