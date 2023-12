Padrasto defende o enteado e se recusa a participar da celebração do Natal

Um homem decidiu procurar por apoio no Reddit ao contar a história de como uma decisão de seus pais pode causar um rompimento em sua família. Enquanto os pais do homem querem que a neta siga uma tradição familiar, eles se recusam a permitir que o enteado dele faça o mesmo.

Sem se identificar, o homem, de 33 anos, conta que é pai de uma menina de 6 anos fruto de um relacionamento anterior, assim como sua esposa é mãe de um menino de 7 anos também de outro relacionamento.

“Em minha família nós temos a tradição de cada membro plantar uma árvore em nossa casa de campo quando chega perto dos 6 anos de idade. Foi assim comigo, meus irmãos, sobrinhos e sobrinhas”.

“Recentemente minha mãe perguntou se minha filha passará o Natal conosco neste ano, já que vamos todos para a casa de campo, mas eu disse que ela estará com a família de sua mãe. Ela queria que minha filha plantasse sua árvore agora que já tem idade o bastante para isso”.

“Eu expliquei a ela sobre como só verei minha filha dias depois do Natal, mas também a lembrei que meu enteado tem quase a mesma idade que ela, e estará presente na data em questão”, explica o homem.

Ele decidiu fazer uma mudança

Diante da revelação, o homem conta que sua mãe revelou que não pretendia permitir que seu enteado plantasse uma árvore no local, uma vez que sua conexão com a família se dá exclusivamente pelo fato de sua mãe biológica ser casada com seu padrasto.

“Fiquei ofendido com a forma como ela falou e por ela dizer que não o vê como sendo parte da família. Depois ela ainda disse que não existem garantias de que ele permaneça nas nossas vidas, obviamente duvidando que meu casamento irá durar”.

Leia também: Mãe decide devolver o presente de aniversário do filho e revela o motivo

“Por causa disso, eu falei que se ela se sente dessa forma em relação a minha família, então não deve nos esperar para o Natal neste ano. Eu sei que a casa é dela e que a última palavra sobre o assunto também, mas me senti ofendido”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele fez o certo em defender o enteado e sua esposa.

“Meu filho é na realidade meu enteado, então se minha família agisse desta forma com ele, eu faria exatamente o mesmo que você fez”, comentou uma pessoa.

“Seja honesto com sua esposa e explique os motivos pelos quais vocês não vão comparecer para a celebração do Natal neste ano”, finalizou outra.