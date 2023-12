Noivo se surpreende ao ver seu filho fora da lista de convidados do casamento

Um casamento nem começou, mas já tem tudo para acabar. Desolado depois de ouvir os planos da noiva para a lista de convidados da celebração, o noivo decidiu desabafar no Reddit e pedir uma orientação para os demais usuários da plataforma.

Sem se identificar, o homem conta que planeja se casar no próximo ano, e que desde já ele e a noiva estão envolvidos com os preparativos para o casamento. Desde o princípio, a noiva fez questão de ter um casamento sem a presença de crianças, o que acabaria excluindo o filho do noivo, que tem apenas 15 anos.

“Minha noiva sempre se deu bem com meu filho. Nós saímos juntos como família, ela assiste aos jogos dele e até mesmo já saiu em alguns passeios sozinha com ele. Porém, quando eu disse que queria que meu filho estivesse no casamento, ela na mesma hora disse que isso seria impossível por ela não querer ninguém menor de 16 anos no nosso casamento”.

“Para ela, ter pessoas menores de 16 anos significa que alguém precisará ficar preocupado em olhar essa pessoa, o que ela não quer que aconteça no casamento. Eu ainda disse a ela que ela sabe que meu filho é bem comportado e que não causa problemas, mas ela então me acusou de querer ter minha antiga família presente no casamento em que eu deveria me comprometer com ela para formar a nossa família. Eu deixei claro que meu filho continuará sendo minha família mesmo após o casamento”.

Ele decidiu reconsiderar

O homem então explica que a situação rapidamente saiu do controle e terminou com a noiva o acusando de querer convidar a ex-companheira para o casamento, algo que ele se recusa a fazer.

“Disse a ela que não me importo com mais nada, mas que não abro mão de ter meus pais, irmãs e filho no meu casamento e que isso era um ultimato da minha parte”.

“Ela então passou a me chamar de controlador e abusivo dizendo que eu inicialmente concordei com o casamento sem crianças, e eu disse que meu filho, por ser o filho do noivo, seria a única exceção a regra. Ela me chamou de idiota e agora não está falando comigo”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, a postura da mulher diante da situação é um grande sinal de alerta ao qual ele deve ficar atento.

“Ela não quer o seu filho no seu casamento? Me desculpe, mas ela está se mostrando uma daquelas madrastas malvadas de desenhos infantis”, comentou uma pessoa.

“Ela parece ser do tipo de pessoa que vai colocar seu filho para fora de casa no dia seguinte ao que ele completar 18 anos. Repense seu casamento”, finalizou outra.