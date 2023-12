Namorado traidor: revelações no relacionamento online

Um relacionamento virtual aparentemente inocente iniciou um boato sombrio quando uma leitora, "Duas Vezes na Carolina do Norte", descobriu que seu namorado tinha uma vida dupla. Após trocar mensagens e presentes românticos, ela se deparou com a verdade: ele estava envolvido com outra mulher. Ele a apresentou no Dia dos Namorados, mas a realidade era mais complexa do que parecia, diz o New York Post.

A leitora se viu em um dilema emocional ao perceber a possível traição. Apesar de esforço de se afastar, o namorado continua a atrai-la. A questão crucial agora é: revelar a verdade para outra mulher, que está na ignorância? A dúvida sobre o motivo por trás da situação torna a decisão ainda mais difícil.

Conselhos de ?Querida Abby?

A coluna 'Querida Abby' aconselha a leitora a se afastar imediatamente, enfatizando que o namorado mencione sobre a natureza de sua amizade com a outra mulher. O conselho é claro: corte os laços e siga em frente.

Dear Abby: My boyfriend is two-timing me https://t.co/Dqnq62aZSg pic.twitter.com/liHG3d3qof — New York Post (@nypost) December 15, 2023

Outro leitor enfrenta um dilema diferente. Seus pais planejam se mudar para perto, mas sua esposa se recusa a vê-los devido a comportamentos indesejados. A herança dos pais é sua única esperança de aposentadoria, gerando uma situação financeira complicada.

Abby aconselha a enfrentar a situação de frente, explicando à esposa a importância financeira da herança. Sugira que a esposa mostre respeito pelos pais, apesar das diferenças, evitando impactos financeiros comerciais.

No terceiro caso, 'Estive Lá, Fiz Isso', um morador é queimado após confrontar Doris, líder do grupo de bairro. Após ser interrompido e censurado durante uma reunião, ele se perguntou como lidar com a situação.

Abby sugere duas opções: parar de participar das reuniões ou desafiar a liderança de Doris, candidatando-se ao cargo e buscando apoio dos vizinhos. A mudança pode ser necessária para restaurar a harmonia.

Em casos de dilemas emocionais e interpessoais, 'Querida Abby' oferece conselhos práticos, mostrando que nem sempre há respostas simples para questões complexas.