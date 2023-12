Mulher incendeia marido após ataque de ciúmes

O fato ocorreu no Rio de Janeiro, Brasil. Uma mulher ateou fogo em seu marido depois que ele teve um ataque de ciúmes após uma discussão que ambos tiveram. Isso aconteceu na semana passada, dentro de uma peixaria que é de propriedade do casal.

Foram as câmeras de segurança do estabelecimento que registraram o momento em que a mulher se aproximou do homem com algo nas mãos para jogar nele e, em seguida, incendiá-lo.

André Chapeta tinha 50 anos e estava casado com Ana María Paixão há cerca de 30 anos. Ambos discutiram e a raiva dominou a mulher, que, sem aviso prévio, incendiou seu marido.

Mulher ateia fogo em seu marido no Rio de janeiro Imagem: @AlertaMundoNews

Como pode ser visto nas imagens, o marido, cercado por chamas, levantou-se correndo da cadeira em que estava e dirigiu-se aos fundos da loja para apagar o fogo, mas não foi de nenhuma ajuda, já que no final teve que ser levado para o Hospital Getúlio Vargas, de acordo com a reportagem da mídia.

Depois de os médicos tentarem reanimá-lo e tratar seus ferimentos, André Chapeta faleceu devido ao fato das queimaduras cobrirem 92% do seu corpo.

Sabe-se que após o crime, a agressora foi levada à disposição judicial aguardando a aprovação do pedido de prisão. Após não receber resposta por parte do tribunal, a Polícia Civil do Rio teve que libertar a mulher na mesma noite.