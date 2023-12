Mulher é acusada de arruinar o Natal da irmã após acabar com seus planos de apresentar o namorado à família

Uma mulher usou o Reddit, a fim de desabafar sobre ter sido acusada de arruinar o Natal da irmã. De acordo com ela, por meio do usuário u/Alternative-Ad-8806 na rede social, o namorado da irmã acabou sendo impedido de ser apresentado na data comemorativa.

“Meu marido comprou para minha irmã mais velha uma passagem de avião de US$ 800 para voltar para casa, na Califórnia, para visitar a mim e minha família no meu aniversário e no Natal. Planejamos esta pequena festa íntima do pijama em família para comemorar meu aniversário, da minha irmã mais nova, do meu sobrinho e do meu pai, que cai na semana antes do Natal”, iniciou o texto na rede social.

Segundo o relato, a irmã mais velha decidiu convidar um homem “qualquer” que deseja se casar com ela. No entanto, ninguém da família o conhecia.

“Conversei com o resto da minha família e ninguém se sente confortável em receber uma pessoa aleatória na festa familiar, principalmente porque é no aniversário do filho dela. Meus sentimentos ficaram feridos porque, depois que meu marido gastou tanto em sua passagem de avião, ela planejou um primeiro encontro no ÚNICO dia em que toda a nossa família deveria estar junta”, desabafou.

Acusação e opiniões na web

Segundo a mulher, sua irmã a acusou de ter arruinado seu Natal quando soube que seu novo parceiro não seria bem-vindo. Ela afirmou querer apresentar seu futuro marido à família. No Reddit, diversos internautas deixaram suas impressões.

“Você não pode simplesmente marcar alguém com mais um [convidado] para uma festa de família. Ela poderia ter perguntado sobre convidar o Sr. Aleatório. Isso deixa de lado o fato de que sua irmã é tão tola a ponto de acreditar que vai se casar com um cara que nunca conheceu. Não fique chocada quando o Sr. Aleatório não conseguir mostrar o rosto, mas começar a pedir dinheiro à irmã”, alertou um internauta.

“Isso tem fraude escrita por toda parte. Você sabe alguma coisa sobre o cara (ou seja, ele realmente existe)? Existem vários golpes como esse por aí (faça uma pesquisa por golpes românticos) e eu seria muito cauteloso”, avisou outro usuário.

“Além disso, se você acha que é uma farsa, tenha muito cuidado ao abordar sua irmã. As pessoas podem ficar altamente defensivas em relação a esse tipo de coisa (é muito emocional e a maioria das pessoas não quer admitir que foram enganadas, especialmente por amor)”, finalizou.