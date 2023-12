Marido pede casamento aberto e não aguenta o 'tranco': esposa está feliz

Depois de 19 anos de casamento, um homem agora se arrepende de sugerir uma relação aberta à esposa. Ele confessou que, ao sentir que a "faísca" entre eles havia diminuído, propôs a ideia, apenas para descobrir que ela estava agora cercada por pretendentes, enquanto ele perdeu o emprego por convidar uma colega para sair, diz o Mirror.

Proposta virou arrependimento

O homem, casado por 19 anos, revelou em um post no Reddit que propôs uma relação aberta à esposa quando sentiu que o romance estava desaparecendo após a saída da filha de casa. No entanto, sua esposa, inicialmente descontente, eventualmente gostou da ideia, enquanto ele se viu perdendo o emprego após convidar uma colega para sair.

Ele admitiu seu arrependimento, afirmando que "mata" ele saber que ela está com outros homens. Em meio a sua confissão, ele revelou que tentou fechar a relação, mas a esposa recusou, afirmando estar satisfeita.

O homem também compartilhou uma experiência em que perdeu o emprego depois de convidar uma colega para sair, mesmo estando em uma relação aberta. Ele expressou tristeza ao perceber que a esposa tinha muitas opções enquanto ele enfrentava o oposto.

No final do post, o homem expressou amor pela esposa e desejo de evitar o divórcio, apesar dos desafios enfrentados. As respostas foram mistas, com alguns criticando sua atitude e outros oferecendo conselhos.

O caso revela os desafios de uma relação aberta e como decisões impulsivas podem levar a consequências inesperadas, afetando não apenas a vida pessoal, mas também a profissional. A história serve como alerta para considerar cuidadosamente as escolhas que podem afetar drasticamente a dinâmica de um relacionamento.