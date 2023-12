Hotel cobra R$ 7.500 por uso de secador de cabelo

Pagar R$ 1.200 por uma noite de estadia no Novotel Perth Langley pareceu uma decisão razoável para Kelly, que planejava aproveitar um show no sábado à noite. No entanto, o que era para ser uma noite tranquila tornou-se uma surpresa financeira, diz o New York Post.

Alarme de incêndio

Ao secar o cabelo, Kelly acionou o alarme de incêndio do hotel. Bombeiros chegaram rapidamente, identificando seu secador de cabelo Dyson como o perigoso. Apesar da situação resolvida, uma surpresa veio dias depois.

Woman hit with $1,400 hotel charge after blow-drying hair triggers false fire alarm https://t.co/c7pJWWpO6g pic.twitter.com/kVp1e5HCF4 — New York Post (@nypost) December 15, 2023

Três dias após o incidente, Kelly descobriu uma cobrança de R$ 7.500 em sua conta bancária, relacionada à taxa de chamada do corpo de bombeiros. Embora o Departamento de Bombeiros desencoraje hotéis de repassar esses custos aos hóspedes, o Novotel aplicou uma cobrança, ultrapassando a taxa oficial.

O hóspede fica estresse ao tentar resolver a situação com o hotel. Lamentavelmente, o Novotel aceitou suas ligações e alegou que a cobrança estava dentro de seus termos e condições. Kelly, indignada, questionou a ética da prática, comparando-a a cobrar por queimadura torradas em um bufê.

Intervenção após pressão da mídia

Após incessantes tentativas de contato, incluindo a intervenção do The West Australian, o gerente do hotel finalmente reembolsou a cobrança na quinta-feira.

A taxa de R$ 7.500, acionada pelo Departamento de Bombeiros, visa reduzir falsos alarmes. Introduzida em 2015, ela se aplica após uma quarta ocorrência anual de alarme falso. Hotéis, hospitais e casas de idosos são comumente afetados. As causas incluem mais manutenção, detectores inadequados e vapor de cozinha.

A história de Kelly destaca a necessidade de transparência e ética nas políticas de cobrança de hotéis, especialmente diante de situações exclusivas como falsos alarmes de incêndio.